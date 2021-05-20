Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'nin duruşması başlıyor! 0:00 / 0:00

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Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicalos Sarkozy, 2012 yılında seçim kampanyasını yasa dışı yollarla finanse etmekle suçlanıyor. 2007'den 2012'ye kadar görev yapan Sarkozy, 2012 yılında cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası sürecinde mali kuralları ihlal etmekten uzun süredir yargılanıyor.

Mart ayındaki duruşma Covid-19 nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti. Sarkozy'nin duruşması perşembe günü görülecek.

SARKOZY NEYLE SUÇLANIYOR?

Savcılar, Sarkozy'nin 2012 yılında seçim yasasınca müsaade edilen 22,5 milyon avro bütçeyi aşarak iki katını çıkardığını ve aşan bütçeyi gizlemek için de bir halka ilişkiler ajansı tuttuğunu iddia ediyor.

MALİYETLERİ SAKLAMAK İÇİN PR AJANSI

Sarkozy'nin 2012 seçimlerinde kampanya yardımcılığı görevinde olan Jerome Lavrilleux, maliyetleri kamufle etmek için PR ajansı Bygmalion'a ödenen fonların yönlendirilmesini denetlediğini açıkça kabul etti. Kendi inisiyatifiyle hareket ettiğini söyledi.

Jerome Lavrilleuix'un haricinde 13 kişinin daha yargılandığı davada, adı skandallara karışan Bygmalion iki kurucu ortağı da yargılanıyor. Kurucu ortaklardan biri olan Guy Alves sahte faturalamayı kamuya açıklayan isimdi.

Adı skandal davaya karışan ve seçim kampanyasındaki yasa dışı finansmanı sağlayan şirket için bir avukat, şirketin siyasi baskı altında hareket ettiğini söyledi.