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Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif'e şartlı tahliye!

İslamabad Yüksek Mahkemesi, eski Başbakan Navaz Şerif, kızı ve damadının şartlı tahliye edilmesine karar verdi. Mahkemenin kararının Ravalpindi kentindeki Adiala cezaevine ulaşmasının ardından 500 biner Pakistan rupisi (yaklaşık 25 bin lira) ödeyecek Şerif, kızı ve damadının serbest bırakılacakları açıklandı.

19.09.2018 - 17:35 | Güncelleme: AA

Pakistan'ın hapisteki eski Başbakanı Navaz Şerif, kızı Meryem Navaz ve damadı Muhammed Safdar için şartlı tahliye kararı çıktı.

İslamabad Yüksek Mahkemesi (IHC), Şerif, kızı ve damadının yaptığı itirazı görüştü. Söz konusu kişilerle ilgili hapis kararını veren Ulusal Hesap Verme Bürosu (NAB) savcısı Ekrem Kureyşi'nin sunduğu delillerin yetersiz olduğuna kanaat getiren IHC hakimleri, Şerif, kızı Meryem ve damadı Safdar hakkında verilen hapis cezasını askıya alarak şartlı tahliye edilmesine karar verdi.

Mahkemenin kararının Ravalpindi kentindeki Adiala cezaevine ulaşmasının ardından 500 biner Pakistan rupisi (yaklaşık 25 bin lira) ödeyecek Şerif, kızı ve damadının serbest bırakılacakları açıklandı.

IHC'nin bundan sonraki süreçte NAB'ın verdiği hapis kararlarını yeniden gözden geçirip, hükmün geçerli olup olmadığını karara bağlayacağı bildirildi.

13 TEMMUZ'DA CEZAEVİNE GİRMİŞTİ

Panama'da bulunan off shore hesaplarına ait bilgilerin paylaşıldığı Panama Belgeleri skandalında 3 çocuğunun adı geçen Şerif, 2017'de Anayasa Mahkemesi tarafından Başbakanlık görevinden alınmıştı.

Kaynağı belli olmayan para elde edip bunlarla yatırım ve satın alma yaptığı iddia edilen Şerif hakkında 3 yolsuzluk ve rüşvet davası açılmıştı.

Davalardan ilki olan Avenfield davası 6 Temmuz'da sonuçlanmış ve Şerif 10 yıl hapis ve 8 milyon sterlin, kızı Meryem ise 7 yıl hapis ve 2 milyon sterlin, damadı Muhammed Safdar ise 1 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

İddiaya göre, Şerif, üç çocuğu, damadı ve eski Maliye Bakanı İşhak Dar, Londra'da bulunan Avenfield apartmanından daireler almıştı. Mahkemede bu dairelerin kendisine ait olduğunu reddeden Şerif, üç çocuğundan ikisinin daire sahibi olduğunu ise kabul etmişti.

Davayı yürüten NAB tarafından Şerif, kızı ve damadı hakkında karar 6 Temmuz'da verilmişti. Bu sırada Pakistan'da bulunan Safdar tutuklanmış, Londra'da bulunan Şerif ve kızı ise hapis yatmak için 13 Temmuz'da ülkeye dönmüştü. Şerif ve kızı Lahor Havalimanı'na iner inmez cezaevine götürülmüştü.

 

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