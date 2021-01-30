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Eski siyasetçi ve yazar Cahit Kayra hayatını kaybetti

Son dakika... Yazar, bürokrat, siyaset ve devlet adamı Cahit Kayra yaşamını yitirdi...

Eski siyasetçi ve yazar Cahit Kayra hayatını kaybetti

Yazar, bürokrat, siyaset ve devlet adamı Cahit Kayra yaşamını yitirdi... Cahit Kayra, bir süre önce yolda yürürken düşmesinin ardından kalça kemiğini kırmış ve hastaneye kaldırılmıştı.

Tedavi gördüğü hastanede böbrek yetmezliği teşhisi konulan Kayra 104 yaşındaydı...

Ömer Cahit Kayra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden 1938 yılında mezun oldu. Maliye Bakanlığında müfettişlik, Gelirler Genel Müdürlüğü Müşavirliği gibi çeşitli kademelerde görev yaptı. Ayrıca PTT Genel Müdürlüğü, Türkiye Odalar Birliği ve Türk Hava Yolları Müşavir ve Murakıbı, Ticaret Bakanlığı Dış Ticaret Dairesi çalışanı, İsviçre Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması Nezdinde Heyet Başkanı, Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, Avrupa İktisadi İş Birliği ve Kalkınma Teşkilatı, Nezdinde Heyet Başkanı, Tetkik Kurulu Başkanı, Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Üyesi, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Okulu ve Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Öğretim Görevlisi olarak görev yaptı.

EEVİT HÜKÜMETİNDE BAKANLIK YAPTI

1973’te CHP’den 15. Dönem Ankara Milletvekili seçildi. Bülent Ecevit başkanlığında kurulan 37.Hükümet (26.01.1974 – 17.11.1974) döneminde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevinde bulundu. Evli ve 2 çocuk babasıdır. İngilizce, Fransızca bilmektedir.

ÖNEMLİ YAYINLARA İMZA ATTI

Milliyet ve Güneş gazetelerinde önemli dizi yazılar yayımladı: Savaş Yılları / 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı (Milliyet, Temmuz 1987),Acılı Kent (Milliyet, Ağustos 1988),Acılı Anadolu (Güneş, Aralık 1988),Sadullah Paşa’nın Anıları (Ocak 1989),Malta Sürgünleri / Dr. Esat Işık Paşa’nın Öyküsü (Güneş, Şubat 1989).

ESERLERİ:

ÖYKÜ:

Bodrum Üzerine Çeşitlemeler (1983),Romantik Bir Karga (1984),Eda Hanım’ın Kırmızı Kedileri (1989),Hoşça Kal Bodrum (1996),Kadıköy Rüzgârları (1997),Çiçekleri Unuttular (1999),Bir Mavi Yolculuk Seyir Defteri (2001),Bilgeler ve Balıklar (2004).

ARAŞTIRMA:

İstanbul / Mekânlar ve Zamanlar (1990),İstanbul Haritaları / Maps of Istanbul (1990),Eski İstanbul’un Eski Haritaları (1991),İstanbul’un Yokuş ve Merdivenleri (1991),İkinci Mahmut’un İstanbul’u (Erol Üyepazarcı ile, 1992),Kandilli-Vaniköy-Çengelköy / Mekânlar ve Zamanlar (Erol Üyepazarcı ile, 1993),Bebek / Mekânlar ve Zamanlar (1993),Sevr Dosyası (1997),Kadıköy Rüzgarları (1997).

ANI:

1938 Kuşağı / Olaylar, İnsanlar ve Anılar (1995),Cumhuriyet’in Kuruluş Yıllarında Bir Devrimci Doktorun Anıları (Dr. Mehmet Fuat Umay, düzenleme: Cahit Kayra, 2003),

GEZİ:

Bir Mavi Yolculuk Seyir Defteri (2001).

MİZAH:

Dünya Erkekleri Birleşiniz (2005).

ÇEVİRİ:

Tarih-i Enderun / Letaif-i Enderun / Çuhadar Hafız İlyas Ağa’nın Anıları (Daru’t-Tıbaat-ül Amire 1276-1859, sad., 1987),Büyük Efendi’nin Sarayı / A Description of the Signour’s Seraglio (Robert Whitters’tan, 1996),Bir Osmanlı Doktorunun Anıları : Yüzyıl Önce Anadolu ve Suriye (Şerafeddin Mağmumi’den, 2001),Dicle’de Kelek ile Bir Yolculuk: İstanbul’dan Bağdad’a ve Hindistan’a Min Sene 1300 İla Sene 1304 (1884-1888) (Ali Bey’den, 2003),Hoşça Kal Trabzon (Mediha Kayra’dan, 2005).

DERLEME:

Turan Güneş’in Siyaset Şiirleri (1985).

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