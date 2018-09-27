İstanbul'un Şişli ilçesi Mecidiyeköy semtinde 6 Eylül 2014'te, 10 işçinin ölümüyle sonuçlanan asansör kazasına ilişkin 25 sanığın yargılandığı dava haricinde, "görevi ihmal" suçundan ikişer yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan eski Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) çalışanı 6 sanığın beraatine karar verildi.

AVUKAT, BERAAT TALEBİNDE BULUNDU

İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki yedinci duruşmaya, tutuksuz sanıklar katılmazken, sanıklardan dönemin TOKİ İstanbul Emlak Dairesi Başkanı Aliseydi Karaoğlu ve diğerlerini avukatları temsil etti. Müşteki avukatı Yıldız İmrek ise duruşmaya gelmedi. Duruşmada beyanı sorulan sanıklardan Karaoğlu'nun avukatı Serdar Mermut, bilirkişi raporunda müvekkilinin bir suçu olmadığının açıkça belirtildiğini anlatarak, beraat talebinde bulundu.

KESİN VE İNANDIRICI DELİL ELDE EDİLEMEDİ

AA'nın haberine göre davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme, sanıkların, "görevi ihmal" suçunu işlediklerine dair savunmalarının aksini gösterir şekilde, mahkumiyetlerine yeterli, her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği gerekçesiyle beraatlerine hükmetti. Mahkeme, davada belirlenen 4 bin 360 liralık vekalet ücretinin Maliye hazinesi tarafından sanıklara ödenmesini de kararlaştırdı.

6'AYDAN, 2'ŞER YILA KADAR HAPİS İSTENMİŞTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, eski İstanbul Emlak Dairesi Başkanı Aliseydi Karaoğlu'nun da arasında bulunduğu eski 6 TOKİ görevlisinin, "görevi kötüye kullanmak" suçundan 6 aydan ikişer yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyordu.

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