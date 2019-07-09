Eski Yargıtay üyesine 'FETÖ'den beraat

Darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen yüksek yargı üyelerinin yargılanmasına devam edildi. İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Necmi Özer ile avukatı katıldı. "Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım" suçundan yargılanan Necmi Özer, savunmasında, FETÖ ile irtibatı ve iltisakının bulunmadığını, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmesinin söz konusu olmadığını belirtti.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Yargıtay Cumhuriyet Savcısı, sanığın beraatine karar verilmesi istendi. Verilen aranın ardından Yargıtay 9. Ceza Dairesi, yüklenen suçun işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle sanık Necmi Özer'in beraatine karar verdi. Özer, hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı da kaldırılması da kararlaştırıldı.

İKİNCİ BERAAT

Bu karar, eski yüksek yargı üyelerinin yargılandığı Yargıtay 9. Ceza Dairesindeki duruşmalarda verilen ikinci beraat kararı oldu. Daha önce de darbe girişimi sonrası görevinden ihraç edilen ve darbecilerin sözde sıkıyönetim direktifinde Askeri Yargıtay Başsavcısı olarak görevlendirilen eski Askeri Yargıtay üyesi Yusuf Tamer Çetin'in beraatine karar verilmişti.

ABLASI 11 YIL 3 AY CEZA ALDI

Özer’in “FETÖ yapılanmasından” dediği ablası eski HSYK Daire Başkanı Nesibe Özer ise 11 yıl 3 ay hapis cezası almıştı.