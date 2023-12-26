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        Haberler Yaşam Eskişehir İlçeleri: Eskişehir İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

        Eskişehir ilçeleri: Eskişehir ilçeler haritası ile kaç merkez ilçesi var, nüfusu kaç?

        Türkiye'de en yaşanılabilir şehirler listesinde ilk sıralarda yer alan Eskişehir, gerek doğası ve tarihiyle gerekse öğrencilere sunduğu kolay yaşam şartlarıyla adından söz ettiren bir ilimizdir. Özellikle son yıllarda üniversite şehri olarak nam salan Eskişehir, köklü bir tarihe sahiptir. Eskişehir ilçeler haritası ile kaç merkez ilçesi var, nüfusu kaç? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.12.2023 - 11:23 Güncelleme: 26.12.2023 - 11:23
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        Eskişehir ilçeleri
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        Eskişehir için ilklerin merkezi tanımını yapabiliriz. Bu güzel İç Anadolu şehrimiz; Osmanlı’da verginin ilk kez alındığı, ilk Köy Enstitüsü’nün açıldığı ve 1961’de ilk yerli otomobilimiz Devrim’in üretildiği şehirdir. Ortalama 59 binlik bir öğrenci nüfusuna sahip olması şehrin öğrenci kenti olarak anılmasına sebebiyet vermektedir. 1993 yılında çıkarılan kanunla Büyükşehir Belediyesi olan şehrin ortasından Porsuk Çayı geçmektedir. 06 Şubat 2023 TÜİK verilerine göre kent 14 ilçeden oluşmaktadır. Bu ilçelerden 2’si merkez ilçedir. İşte, Eskişehir’in tüm ilçeleri:

        Merkez İlçeler:

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        • Odunpazarı
        • Tepebaşı

        Diğer İlçeler:

        • Alpu
        • Beylikova
        • Çifteler
        • Günyüzü
        • Han
        • İnönü
        • Mahmudiye
        • Mihalgazi
        • Mihalıççık
        • Sarıcakaya
        • Seyitgazi
        • Sivrihisar

        Eskişehir'in İlçeleri

        Şehrin antik adı Doylaion'dur. 1080 yılında Türk egemenliğine giren kent, daha sonra 1175 yılında Bizans İmparatorluğu tarafından geri alınmıştır. Türk hükümdarı Kılıçarslan şehri Bizanslılardan geri tekrar aldığında şehre "bizim eski şehrimiz" anlamına gelen Eskişehir ismini vermiştir. Şehir yalnızca isim kökeniyle değil, içinde barındırdığı tarihi kalıntılarla da dikkat çekmektedir. Yüzyıllar boyunca çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapan şehir, bu medeniyetlere ait izleri günümüze ulaştırmayı başarmıştır. Eskişehir’deki tarihi yapı ve kalıntılar bizi adeta geçmiş dönemlerde bir yolculuğa davet etmektedir. Müzeleri, tiyatroları ve festivalleriyle bir kültür ve sanat merkezidir. Eskişehir ilimize bağlı 14 ilçe bulunmaktadır. Bu ilçeler şunlardır: Odunpazarı, Tepebaşı, Alpu, Beylikova, Çifteler, Günyüzü, Han, İnönü, Mahmudiye, Mihalgazi, Mihalıççık, Sarıcakaya, Seyitgazi ve Sivrihisar.

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        Eskişehir Merkez İlçeleri

        Doğal güzellikleri ve tarihi değerleriyle kendinden söz ettirmeyi başaran Eskişehir, Odunpazarı evleri, lületaşı ve çiğ böreği ile meşhurdur. Bunun yanı sıra kentte gezilebilecek pek çok yer vardır. İlk çağlardan Selçuklu Dönemi’ne, Osmanlı Dönemi’nden Cumhuriyet Dönemi’ne kadar uzanan tarihi izleriyle sizi kucaklayan şehir, geçmişini adeta yarınlara taşıyan bir kent olarak ön plana çıkmaktadır.

        İç Anadolu Bölgesi’nin kuzeybatısında yer şehir, Bulgaristan göçmenlerinin de buraya yerleşmesiyle özellikle 1950-55 ve 1965-70 dönemlerinde büyük bir nüfus artışı yaşamıştır. Son yapılan nüfus sayımına göre ise şehrin nüfusu 906 bin 617 olarak belirlenmiştir. Erkek nüfusu 451 bin 335 ve Eskişehir kadın nüfusu 455 bin 282 olmuştur. Şehrin nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu ilçe Odunpazarı ilçesi, en az nüfus yoğunluğuna sahip olduğu ilçe ise Han ilçesidir. Eskişehir’in 2 merkez ilçesi bulunmaktadır. İşte, Eskişehir’in merkez ilçeleri:

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        Merkez İlçeler:

        • Odunpazarı
        • Tepebaşı

        Eskişehir İlçeler Haritası

        Görsel destek aracı olarak harita kullanarak şehirde yer alan ilçelerin büyüklükleri, genişlikleri ve konumları hakkında bilgi alabilirsiniz. Görsel destek araçlarından en önemlisi şüphesiz ki haritalardır. Öğrenilen ilçelerin merkeze olan uzaklıklarına hâkim olmak için haritadan yararlanabilirsiniz. İşte, Eskişehir merkez ve ilçelerinin harita üzerindeki görünümü:

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        Haberi Hazırlayan: Ece Çınar
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