'Eskisinden daha güzel inşa ederiz'

Bakan Özhaseki, Hatay Kentsel Dönüşüm Projesi Toplu Temel Atma Töreninde konuştu Hatay Kentsel Dönüşüm Projesi Toplu Temel Atma Töreninde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki "Şimdi yeniden düştüğümüz yerden kalkma, yaraları sarma zamanı. Buna gücümüz Allah'ın izniyle yeter. İnşallah Hatay'ımızı eskisinden daha güzel şekilde inşa ederiz. El ele vererek önümüzdeki bütün engelleri aşarız. Bundan yana kimsenin endişesi olmasın." ifadelerini kullandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesindeki çalışmalara ilişkin, "Bakanlık olarak başladığımız toplam inşaat sayısı bugün itibarıyla 200 bini buluyor. Şu anda da 200 binden fazla da yerinde dönüştürmek isteyen vatandaşımız var." dedi.

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Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da video konferansla katıldığı Hatay Kentsel Dönüşüm Projesi Toplu Temel Atma Töreni'nde, konutların bir an önce bitirilerek hak sahiplerinin evlerinde huzurla oturmasını diledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin Hatay'ı etkilediğini anımsatan Özhaseki, "Şimdi yeniden düştüğümüz yerden kalkma, yaraları sarma zamanı. Buna gücümüz Allah'ın izniyle yeter. İnşallah Hatay'ımızı eskisinden daha güzel şekilde inşa ederiz. El ele vererek önümüzdeki bütün engelleri aşarız. Bundan yana kimsenin endişesi olmasın." ifadelerini kullandı.

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Özhaseki, Türkiye'nin deprem ülkesi olduğu gerçeğine uygun yaşanması gerektiğini belirterek, nüfusun yüzde 70'ten fazlasının birinci ve ikinci derece deprem kuşağında yaşadığını vurguladı.

Depremleri, "Bin yılın afeti" olarak nitelendiren Bakan Özhaseki, şöyle devam etti:

"Depremden 18 vilayetimiz etkilendi, 14 milyon insanımız zarar gördü. Yıkılan konut sayımız 680 bin, depo, iş yeri, ahır gibi yıkılan tek katlı iş yerlerinin sayısı da 170 bin. Toprağa verdiğimiz canlar 50 binden fazla. Bu işin maddi hasarı 200 milyar doların üzerinde. Hasar, bela büyük ancak bizler Allah'a inanıyoruz, büyük bir milletiz. Hep birlikte kol kola girerek bütün zorlukların üstesinden geliriz."

Özhaseki, afetin ilk anından itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğündeki kamu kurumları ile belediyelerin sahada, vatandaşların da depremzedeler için seferber olduğunu anlattı.

Kalıcı konutlara değinen Özhaseki, şu değerlendirmede bulundu:

"Şu anda 1 milyon 900 binden fazla vatandaşımız evlerinin dışında. Bu vatandaşlarımızın 500 binden fazlası konteyner kentlerde yaşıyor. 1 milyon 300 bin kadar vatandaşımızın da 327 bin aileye tekabül ediyor kira paralarını veriyoruz. Evlerinde oturamayan, dışarıda kalan ve durumu şimdilik idare eden 1 milyon 900 bin vatandaşımız var. Bakanlık olarak kendimize söz verdik. 'Bu 1 milyon 900 bin vatandaşımız evine dönünceye, huzurla oturuncaya kadar bize tatil haram olsun' dedik."

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HATAY'DAKİ ÇALIŞMALAR

Özhaseki, depremden etkilenen illerdeki çalışmaları birebir takip ettiklerini belirtti.

Hatay'daki çalışmalara ilişkin bilgi veren Özhaseki, "Burada yıkılmış olan konut, ahır, depo, köy evi gibi yerlerin toplam sayısı 254 bin civarında, hak sahibi de 220 binden fazla. 40 binden fazla konutumuzun inşaatına başladık. İnşallah 2-3 ay içerisinde onlar zaten biter inşallah. Yavaş yavaş teslim ederiz." dedi.

Özhaseki, her parselin kendisine has zemin etüdünün yapılması gerektiğini işaret ederek, şöyle konuştu:

"Sayın Valimizle konuştuk. Hızla bu işleri bitiriyor. İnşallah 2-3 aya kalmadan da tertemiz olacak her yer. Biz de uygun statik çözümlemeler, mühendislik hesapları yapılsın diye bir taraftan Bakanlık olarak zemin etütlerine başlıyoruz ve yapacağız. Bunlar yapıldığı takdirde inşallah bizler de burada hızla işe gireceğiz. Rezerv alanların dışında yerinde dönüşümü de teşvik ediyoruz. Şimdilik böyle bir rakam açıklandı. Lütfen sizler de bir an önce bizlere yardımcı olun ve bu işe başlayın. Biz, elimizden ne geliyorsa yapacağız."

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Hatay'daki dönüşümün sağlanmasıyla ekonominin canlanacağına dikkati çeken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, insanların kente dönüşünün hızlanacağını söyledi.

Özhaseki, fay kırıklarının olduğu yerlerde yapılaşmaya izin verilmeyeceğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Zeminin sıvılaştığı yerler, buna çok bariz örnekler var. Alt taraftan zemin sıvılaştıkça binaların arkaya doğru yattığı şehirlerimiz, ilçelerimiz var. Buralarda da asla yapı yaptırmayacağız. Dere yataklarının olduğu yerlerde de yapı yapılmasına izin vermeyeceğiz. 'Efendim vatandaş çok ısrar ediyor biz de ne yapalım yerel yöneticiyiz, oy peşindeyiz, bize oy versinler diye boynumuzu büküyoruz.' Öyle bir şey yok. Kamu yöneticisi dik durur, vicdana uymayan, mevzuatın dışında hiçbir iş yapmaz. Eğer siz gelen baskılara dayanamayıp yanlış işler yapacaksanız her kimseniz Allah rızası için bir daha aday olmayın lütfen."

"ORTA HASARLI BİNALARIN HEPSİNİ AĞIR HASARLI GİBİ GÖRMEYE RAZIYIZ"

Yapılaşma sürecinde "sıfır toleransla" hareket edeceklerinin altını çizen Bakan Özhaseki, "Yerinde dönüşümle ilgili yapılacak binaların tamamını bizler denetleyeceğiz. Ruhsat aşamasından son aşamaya kadar mutlaka ve mutlaka biz denetleyeceğiz." diye konuştu.

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Orta hasarlı binalara da değinen Özhaseki, "Bize soruyorsanız orta hasarlı binaların hepsini biz ağır hasarlı gibi görmeye razıyız. Üzerimize ağır bir yük var. Bu kadar konutun karşılığını biz yapacağız Allah'ın izniyle. Söz verdiğimiz süreler içerisinde de bitireceğiz. Orta hasarlıları da buna koymaya biz razıyız. Ağır hasarlı gibi göreceğiz. Onu da hak sahibi yapacağız. Onun da evini sıfırdan vereceğiz inşallah." ifadesini kullandı.

"BAŞLADIĞIMIZ TOPLAM İNŞAAT SAYISI BUGÜN İTİBARİYLE 200 BİNİ BULUYOR"

Özhaseki, bakanlık olarak şehirlerin meydanları ve ana caddeleri yapma kararı aldıklarını belirtti.

Hatay'da 4 bin 400 konut ve Uzun Çarşı'da 600 iş yerinin inşasına başlanacağını aktaran Özhaseki, "Bakanlık olarak başladığımız toplam inşaat sayısı bugün itibarıyla 200 bini buluyor. Şu anda da 200 binden fazla da yerinde dönüştürmek isteyen vatandaşımız var. 85 bini de Hatay'ımızda." dedi.

Özhaseki, Reyhanlı ilçesindeki içme suyu şebeke hattıyla ilgili ihalenin yapıldığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Müteahhit grupları 31 Aralık'ta suları evlere akıtacaklarına söz verdiler. İnşallah oradaki kardeşlerimiz de sularına kavuşmuş olacaklar. Ne söz veriyorsak Allah'ın izniyle onlar yerine gelecek. Ancak ufak tefek de olsa sıkıntılar varsa, biraz sabır diliyoruz. Biraz da bu yerinde dönüşümle ilgili sizlerden ilgi bekliyoruz. Beraber yürümeyi de teklif ediyoruz. Orada karşınıza çıkacak her bir sorunu aşmak için de bizler varız. Allah'ın izniyle bizler bu yaraları hep birlikte saracağız ve birkaç sene sonra buralara geldiğimizde o eski, cıvıl cıvıl, neşeli, hoşgörünün kenti olarak tarif ettiğimiz, medeniyetler beşiği olarak, Akdeniz'in incisi diye Hatay'ımızdan yeniden bahsedeceğiz. Buralarda oturup inşallah çay içeceğiz."

Hatay Valisi Mustafa Masatlı da temeli atılan 4 bin 400 konuttan 3 bin 500'ünün Hatay merkezinde, 900'ü Arsuz ilçesinde, 600 dükkanın ise Antakya ilçesindeki Uzun Çarşı'da yapılacağının bilgisini verdi.