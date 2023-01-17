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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eskiye merakı 1600 parçalık koleksiyona dönüştü

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde yaşayan 69 yaşındaki Mehmet Çiftçi, 10 yıldır topladığı yaklaşık 1600 parçalık antika eşya ile müzeye çevirdiği evinde, gençleri geçmişle buluşturuyor

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AA
  • Eskiye merakı 1600 parçalık koleksiyona dönüştü

    Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde yaşayan 69 yaşındaki 5 çocuk babası Mehmet Çiftçi, 10 yıl önce hurdacıya satılmaktan kurtardığı bakır eşyaları evinin bir köşesinde sergilemeye başladı. 
  • Eskiye merakı 1600 parçalık koleksiyona dönüştü

    Zamanla etrafında gördüğü eski eşyaları biriktirmeye başlayan Çiftçi'nin antika tutkusu büyüdü.
  • Eskiye merakı 1600 parçalık koleksiyona dönüştü

    AA'nın haberine göre yayla evini müzeye çevirdiğini duyan yakınlarının hediyeleri ve katıldığı müzayedeler sayesinde Çiftçi'nin koleksiyonu 1600 parçaya ulaştı. 
  • Eskiye merakı 1600 parçalık koleksiyona dönüştü

    Çiftçi, Cihanbeyli'ye bağlı Yapalı Mahallesi Kümevler Yaylasındaki evini, 'Eskiye dair ne varsa' sloganıyla yayla müzesine dönüştürdü.
  • Eskiye merakı 1600 parçalık koleksiyona dönüştü

    İKİ HELKE BİR GÜĞÜMDEN YAYLA MÜZESİNE

    Çiftçi, babasının 25 yıl Avrupa'da yaşadığını, kendisinin de 4 yıl Almanya'da çalıştığını anlattı.
  • Eskiye merakı 1600 parçalık koleksiyona dönüştü

    Antika merakını "İki helke, bir güğümle başladı" diye anlatan Çiftçi, yayla evini yeniledikleri dönemde annesinin kullandığı malzemeleri hurdacıya satmaya çalıştığını ancak kendisinin buna engel olduğunu söyledi.
  • Eskiye merakı 1600 parçalık koleksiyona dönüştü

    Çiftçi, "Eskiye, eskiden merakım vardı. Traktörüm de eskiydi, motorum da eskiydi. Eskilerin içinde kendimi buldum. 10 sene önce annemin iki helkesiyle güğümü hurdacıya pazarlanıyor, naylon ve cam bardaklarla değiştirilecek. 
  • Eskiye merakı 1600 parçalık koleksiyona dönüştü

    Bu da bana çok dokundu. Eski kültürümüz, ananemiz, örfümüz, annemin hediyesi. Aldım, bir köşeye koydum. Onunla başladım. Benim en kıymetli köşem o köşe" dedi.
  • Eskiye merakı 1600 parçalık koleksiyona dönüştü

    Zaman zaman çevresindeki insanların eski eşyalar hediye ettiğini anlatan Çiftçi, müzesinin eksiklerini tamamlamak için müzayedelere de katıldığını söyledi.

     
  • Eskiye merakı 1600 parçalık koleksiyona dönüştü

    Eski eşyaları yayla evinin garajında sergilemeye başladığını ifade eden Çiftçi, şunları kaydetti:

     
  • Eskiye merakı 1600 parçalık koleksiyona dönüştü

    "Çoğalınca yaylaya yeni ev yaptım. Bu odayı doldurdum, salonu doldurdum, diğer odaya geçiyorum. İnşallah orayı da dolduracağım. Eskici değilim ama eskiye dair ne varsa severim.
  • Eskiye merakı 1600 parçalık koleksiyona dönüştü

    Yavaş yavaş gelirim, 'Bu neydi, bunun tarihi neydi, bu nereden geldi?' derken, hem kontrol ederim, hem elimle temizler çıkar giderim. 
  • Eskiye merakı 1600 parçalık koleksiyona dönüştü

    Eşyalara kimsenin elini değdirmem. 3 çocuğum yırt dışında. Benim bu merakımı duyan dostlar da hediye gönderiyor. Mesela Polonya'dan kızımın arkadaşı çini tabak gönderdi."

     
  • Eskiye merakı 1600 parçalık koleksiyona dönüştü
  • Eskiye merakı 1600 parçalık koleksiyona dönüştü
  • Eskiye merakı 1600 parçalık koleksiyona dönüştü
  • Eskiye merakı 1600 parçalık koleksiyona dönüştü

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