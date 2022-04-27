Esra Sönmezer: Acım büyük

"Acım büyük" 0:00 / 0:00

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Esra Sönmezer (37), altı yıldır polikistik böbrek hastası olan kedisi 'Bebek'e daha uzun ve konforlu bir yaşam için kök hücre tedavisine başlamaya karar vermişti.

İkinci doz kök hücre tedavisi sonrası halsizleşen ve durumu ciddileşen 'Bebek'e dört gün boyunca serum tedavisi uygulandı. Yoğun bakım ünitesine alınan kedi, tedavisinin altıncı gününde yaşamını yitirdi.

"ACIM BÜYÜK"

'Bebek'in ölümüyle büyük üzüntü yaşayan sunucu, yapılan kök hücre tedavisinin kedisinin ölümünü tetiklediğini ifade etti. Konuyla alakalı Instagram hesabından açıklama yapan Sönmezer, "Acım büyük." mesajını yayınladı.

Sönmezer, 10 Mart’ta 10 yaşına giren kedisi Bebek’e doğum günü partisi organize etmişti.