Esra Sönmezer'in Cadılar Bayramı kostümü dikkat çekti

Oyuncu Esra Sönmezer, önceki akşam Cadılar Bayramı kostümüyle objektiflere yansıdı. Güzel oyuncu, muhabirlerin "Esra Hanım" diye seslenmesi üzerine "Esra kim? O yok, Azrail var" cevabını verdi. Esra Sönmezer, "Azrail iyi bir melektir. Canımı yakanların canını almak istiyorum" ifadelerini kullandı