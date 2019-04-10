Esra Sönmezer: Tamer Karadağlı yüzüme hapşıran ilk erkek oldu

Güzel oyuncu Esra Sönmezer, önceki akşam bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Sönmezer, “Oyunda sizi zorlayan bir sahne oldu mu?” sorusuna, “Tamer Karadağlı ile karşılıklı oynadığım bir sahne var. Oyun gereği yüzüme ve üzerime doğru hapşırıyor. Salya sümük içinde kalıyorum. Her oyunda tükürük banyosu yapıyorum. Tamer üstüme hapşıran ilk erkek oldu” şeklinde ilginç bir yanıt verdi