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        Haberler Bilgi Gündem Eti Maden İşletmeleri 469 sürekli işçi alıyor: İşçi alımı başvuru tarihleri nedir, şartları neler, kadro dağılımı ve görev yerleri

        Eti Maden İşletmeleri 469 sürekli işçi alıyor: İşçi alımı başvuru tarihleri nedir?

        Eti Maden İşletmeleri, Balıkesir, Eskişehir ve Kütahya'da istihdam etmek üzere 469 sürekli işçi alımı yapıyor. Tamamı 'proses işçisi' olarak alınacak personeller için başvurular 7-11 Temmuz'da İŞKUR üzerinden alınacak. İşte, ETİ Maden İşletmeleri 469 işçi alımı detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.07.2025 - 15:57 Güncelleme: 01.07.2025 - 15:57
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        Eti Maden İşletmeleri 469 sürekli işçi alımı yapıyor. Proses işçisi olarak işe alınacak adayların 7-11 Temmuz arasında İŞKUR üzerinden başvuru yapması gerekiyor. İşçilerin elektrik, iklimlendirme, makine, kimya, lojistik, harita gibi bölümlerden mezun olması gerekiyor. İşte, 469 daimi işçi alımı hakkında tüm detaylar...

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        ETİ MADEN İŞLETMELERİNE 469 SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI YAPIYOR

        Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre 469 sürekli işçi alımı yapılacak. İşçi dağılımı şöyle olacak:

        Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğüne (Bandırma/Balıkesir) 110,

        Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğüne (Bigadiç/Balıkesir) 39,

        Kırka Bor İşletme Müdürlüğüne (Seyitgazi/Eskişehir) 214

        Emet Bor İşletme Müdürlüğüne (Emet/Kütahya) 106 olmak üzere toplam 469 sürekli işçi alımı yapılıyor.

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        ETİ MADEN İŞLETMELERİNE 469 SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI KADRO DAĞILIMI

        Eti Maden İşletmeleri 469 sürekli işçinin tamamını 'proses işçisi' olarak istihdam edecek.

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        BAŞVURU TARİHLERİ NEDİR?

        Eti Maden İşletmeleri'ne proses işçisi olarak başvurular 7-11 Temmuz 2025 tarihlerinde İŞKUR üzerinden yapılacak.

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        ETİ MADEN İŞLETMELERİNE 469 SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI ŞARTLARI

        - 25-35 yaşları arası,

        - Meslek lisesi mezunu,

        - Askerlikle ilişiği olmayan işçi aranıyor.

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