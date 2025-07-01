Eti Maden İşletmeleri 469 sürekli işçi alıyor: İşçi alımı başvuru tarihleri nedir?
Eti Maden İşletmeleri, Balıkesir, Eskişehir ve Kütahya'da istihdam etmek üzere 469 sürekli işçi alımı yapıyor. Tamamı 'proses işçisi' olarak alınacak personeller için başvurular 7-11 Temmuz'da İŞKUR üzerinden alınacak. İşte, ETİ Maden İşletmeleri 469 işçi alımı detayları...
Eti Maden İşletmeleri 469 sürekli işçi alımı yapıyor. Proses işçisi olarak işe alınacak adayların 7-11 Temmuz arasında İŞKUR üzerinden başvuru yapması gerekiyor. İşçilerin elektrik, iklimlendirme, makine, kimya, lojistik, harita gibi bölümlerden mezun olması gerekiyor. İşte, 469 daimi işçi alımı hakkında tüm detaylar...
ETİ MADEN İŞLETMELERİNE 469 SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI YAPIYOR
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre 469 sürekli işçi alımı yapılacak. İşçi dağılımı şöyle olacak:
Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğüne (Bandırma/Balıkesir) 110,
Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğüne (Bigadiç/Balıkesir) 39,
Kırka Bor İşletme Müdürlüğüne (Seyitgazi/Eskişehir) 214
Emet Bor İşletme Müdürlüğüne (Emet/Kütahya) 106 olmak üzere toplam 469 sürekli işçi alımı yapılıyor.
ETİ MADEN İŞLETMELERİNE 469 SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI KADRO DAĞILIMI
Eti Maden İşletmeleri 469 sürekli işçinin tamamını 'proses işçisi' olarak istihdam edecek.
BAŞVURU TARİHLERİ NEDİR?
Eti Maden İşletmeleri'ne proses işçisi olarak başvurular 7-11 Temmuz 2025 tarihlerinde İŞKUR üzerinden yapılacak.
ETİ MADEN İŞLETMELERİNE 469 SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI ŞARTLARI
- 25-35 yaşları arası,
- Meslek lisesi mezunu,
- Askerlikle ilişiği olmayan işçi aranıyor.