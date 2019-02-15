Etiyopyalı 27 yaşındaki Subalu ile 24 yaşındaki Beterem Geto, Türkiye'de, hayvanların bulunmadığı sirkle şehir şehir gezip yeteneklerini sergiliyor. İki kardeş, akrobasi gösterileriyle hem çocukları hem de yetişkinleri eğlendiriyor.

AA'nın haberine göre Subalu Geto, yaptığı açıklamada, Türkiye'de kardeşiyle olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Akrobasiyle küçük yaşta tanıştıklarını ve yeteneklerini zamanla geliştirdiklerini anlatan Geto, "Türkiye'ye gelmeden önce Güney Kore ve Dubai'de çalıştık. Buraya geliş nedenimiz, kültürlerimizin birbirine çok yakın olması" dedi.

Yaklaşık 3 yıldır Türkiye'de yaşadıklarını dile getiren Geto, şöyle konuştu:

"Sirk işine heyecanla başladık. Daha sonra bu mesleği seçtik. Buradaki sirkte 14 kişiyiz. Kız kardeşimle çalışmak çok güzel. Sahnede bazen çok tehlikeli hareketler yapıyoruz. Provalarda da gösterilerde de birbirimizi koruyoruz. Bu da güven verici bir durum. Bu işi yaparak ailemize maddi katkı sağlıyoruz. Ailemiz de sahnede olmamızdan mutlu. Ancak bizi çok özlüyorlar."

Beterem Geto ise kardeşiyle çalışmanın güzel olduğunu, bunun kendisini güvende hissettirdiğini ve uzun yıllar Türkiye'de kalmak istediklerini kaydetti.