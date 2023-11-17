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        Haberler Yaşam Ev yapımı mantı tarifi! Mantı nasıl yapılır, malzemeleri neler?

        Ev yapımı mantı tarifi! Mantı nasıl yapılır, malzemeleri neler?

        Mantı, Türk mutfağının en sevilen yemeklerinden biridir. İç harcı ve sosuyla farklı lezzetlere sahip olabilen mantı, hem ana yemek hem de atıştırmalık olarak servis edilebilir. İşte ev yapımı mantı tarifi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.11.2023 - 17:15 Güncelleme: 17.11.2023 - 17:15
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        Mantı yapmak için gerekli malzemeler oldukça basittir. Bu malzemeleri kolayca temin edebilir ve kısa sürede evinizde misafirlerinizin tarif isteyeceği mantıyı yapabilirsiniz.

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        MANTI MALZEMELERİ NELERDİR?

        Mantı Malzemeleri:

        • 3 su bardağı un
        • 1 adet yumurta
        • 1 tatlı kaşığı tuz
        • İç harcı için:
        • 250 gram kıyma
        • 1 adet soğan
        • 1/2 demet maydanoz
        • 1 çay kaşığı karabiber
        • 1 çay kaşığı tuz
        • Sos için:
        • 1 yemek kaşığı tereyağı
        • 1 yemek kaşığı domates salçası
        • 1/2 su bardağı su
        • 1/2 çay kaşığı karabiber
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        EV YAPIMI MANTI NASIL YAPILIR?

        • Mantı hamuru için, unu bir kaba alın.
        • Ortasını açın ve yumurtayı, tuzu ekleyip yoğurmaya başlayın.
        • Azar azar su ekleyerek yumuşak ve ele yapışmayan bir hamur elde edin.
        • Hamuru 2 bezeye ayırın ve üzerini nemli bezle örtün.
        • İç harcı için, soğanı rendeleyin ve maydanozu ince ince doğrayın.
        • Kıymayı, soğanı, maydanozu, karabiberi ve tuzu karıştırın.
        • Hamurlardan birini açın ve küçük kareler halinde kesin.
        • Karelerin ortasına iç harçtan koyun ve bohça şeklinde kapatın.
        • Mantıları bir tencereye koyduğunuz suya atın ve haşlayın.
        • Mantılar piştikten sonra süzün.
        • Sos için, tereyağını bir tavada eritin.
        • Domates salçasını ekleyip kavurun.
        • Su ve karabiberi ekleyin ve kaynatın.
        • Kaynayan sosu mantıların üzerine dökün.
        • Sıcak olarak servis edin.
        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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