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Haberler Gündem Ev yapmak için ineğini satan görme engelliye başkandan sürpriz
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Görme engellinin ev yapmak için sattığı ineği alıp hediye etti, yarım kalan evi tamamladı

Van'ın Çaldıran ilçesinde görme engelli Ercan Ağaç'ın ev yapmak için sattığı ineği geri alan belediye başkanı, hem inşaatı yarım kalan evi tamamladı hem de ineği aileye teslim etti. Tamamlanan evlerinden aileyi ziyarete giden Başkan Şefik Ensari, hayatının en mutlu günlerinden birini yaşadığını söyledi. Ercan Ağaç ise, "Allah razı olsun yardımcı oldu ve evimizi tamamladı. Eve ziyarete geldiğinde sattığım ineğimi de alıp getirdi. Bunu duyunca şoke oldum. Çocuklarım çok mutlu oldu" dedi

Ev yapmak için ineğini satan görme engelliye başkandan sürpriz
AA

Van'ın Çaldıran ilçesine 5 kilometre uzaklıktaki Erginler Mahallesi'nde yaşayan 5 çocuk babası görme engelli Ercan Ağaç, çocuklarının daha iyi ortamda yaşamasını sağlamak amacıyla kötü durumdaki evini yıkarak yenisini yapmaya karar verdi.

Bunun için en büyük geçim kaynağı olan ineğini satarak elde ettiği parayla evin temelini tamamlayan Ağaç, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan aldığı engelli maaşından başka geliri olmadığı için kalan kısmı yapamayınca Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari'den yardım istedi.

EV TAMAMLANDI, EKSİKLERİ GİDERİLDİ

Ailenin talebine kayıtsız kalmayan Ensari, köyde inşa edilen 150 metrekarelik evi bitirip, beyaz eşya, mobilya ve halı gibi eksiklerini de giderdi. Kış ortasında ailenin sıcak yuvaya kavuşmasını sağlayan, çocuklara çalışma masası, kırtasiye malzemesi ve yeni kıyafetler temin eden Ensari, sattıkları ineği de geri alarak aileye sürpriz yaptı.

"HAYATIMIN EN MUTLU GÜNLERİNDEN BİRİNİ YAŞADIM"

Tamamlanan evlerine yerleşen aileyi ziyaret eden, inek ile beraberinde götürdüğü hediyeleri teslim eden Ensari, AA muhabirine, hayatının en mutlu günlerinden birini yaşadığını söyledi. Görme engelli Ercan Ağaç'ın ziyaret sırasında anlattıkları karşısında duygulandığını belirten Ensari, şöyle konuştu:

"HAYATIMIN EN MUTLU GÜNLERİNDEN BİRİNİ YAŞADIM"

"Vatandaşımız tek bir ineği sahipti ve onu satarak evin temelini yapmıştı. İneği satın alanı bulduk ve kar marjını da ekleyerek ineği geri aldık ve ailemize teslim ettik. Çok nüfuslu bir ailesi var ve görme engelli olduğu için çalışamıyor. Aile geçimini yardımlar ve bu inek üzerinden sağlıyor. Evini de tamamladık ve eşyalarındaki eksiklerini de giderdik. Bundan sonra da vatandaşımızın her zaman yanında olacağız. Bugün de ailenin mutluluğuna ortak olduk. Bizim görevimiz belediyecilik hizmetlerinin yanında insanların hayatına dokunmak ve onları mutlu etmektir. .Engelli vatandaşımızın mutluluğuna ortak olduk. Ailenin güvenle oturacağı bir evi oldu. Çocuklarına süt sağacakları, yoğurt yapabilecekleri ineklerine de kavuştular" dedi.

"İNEĞİN GETİRİLDİĞİNİ DUYUNCA ŞOKE OLDUM"

Yıkılacak durumda olan evini yenilemek istediğini anlatan Ağaç ise, desteğinden dolayı Ensari'ye teşekkür etti. Maddi durumlarının iyi olmadığını dile getiren Ağaç, "Elimizde sadece ineğimiz vardı. Çocuklarımız için almıştık ama ev daha önemliydi, o nedenle sattık. Evi bitiremeyince belediye başkanımıza gittim. Anlattıklarımı duyunca çok üzüldü. 'Keşke ineği satmadan önce bana haber verseydin' dedi. Allah razı olsun yardımcı oldu ve evimizi tamamladı. Bir gün eve ziyarete geldiğinde sattığım ineğimi de alıp getirdi. Bunu duyunca şoke oldum. Çocuklarım çok mutlu oldu. Bize bu mutluluğu yaşatan başkanımıza çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

Nur Muhammet Ağaç, "Babamın talebi üzerine belediye başkanımız evimizi yaptı, ineğimizi getirdi. Teşekkür ederiz. Allah ondan razı olsun" dedi.

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