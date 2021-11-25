Ilık bir duş almak ateşin düşmesine yardım eder. Ateşlendiğiniz zaman 5-10 dakikalık bir duş ya da banyo, vücudunun serin kalmasını kolaylaştırır ve terlemeyi tetikler. Ateş yüzünden ağrıyan kaslarınızın da rahatlamasına yardım eder.