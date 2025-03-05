Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? İşte Evde bakım maaşı yatan iller listesi
Mart ayının başlamasıyla birlikte, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan evde bakım maaşlarına dair gelişmeler yakından takip ediliyor. Ocak 2025'te yapılan maaş artışı sonrasında, zamlı ödemelerin hangi illerde ve ne zaman yatırılacağı merak konusu oldu. İhtiyaç sahiplerinin her ay düzenli olarak aldığı bu destek ödemelerinin güncel durumu ve Mart 2025'te hesaplara yatan illerin listesiyle ilgili detayları haberimizde paylaştık. İşte merak edilenler...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ihtiyaç sahibi vatandaşlara sunduğu evde bakım maaşı ödemeleri, Mart ayında da gündemdeki yerini koruyor. Ocak ayında yapılan zam sonrasında artan maaşlar, hak sahipleri tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Peki, Mart 2025 evde bakım maaşları hangi illerde hesaplara yattı? Güncel ödeme takvimi ve yatan illerin listesine dair tüm gelişmeler haberimizde...
EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?
Evde bakım maaşları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15’i ile 31’i arasında farklı günlerde farklı şehirlerde ödeniyor. Buna göre, mart ayı ödemelerinin de 15 Mart'ta başlaması bekleniyor. Henüz konuyla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan bir açıklama gelmedi. Yeni açıklamalar geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.
SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA
Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.
E-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA
e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
EVDE BAKIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:
Gelir kriterlerinin uygun olması,
Bakıma muhtaçlık kriteri,
Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.
Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.