EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLACAK?

EVDE BAKIM MAAŞI 11.702,11 TL

Evde bakım maaşı alabilmek için sağlık kurulu raporunda ağır engelli olduğunun belirtilmesi, günlük hayatın alışılmış, tekrar eden gereklerini önemli ölçüde yerine getirememesi nedeniyle hayatını başkasının yardımı ve bakımı olmadan devam ettiremeyecek derecede düşkün olması gerekir.

Evde bakım maaşı bağlatılabilmesi için her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelirin net asgari ücretin 3’te 2’sinden az olması gerekiyor. 2025 yılı itibarıyla evde bakım maaşı bağlatılabilmesi için hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelirin 14.736,45 TL’nin altında olması şartı aranıyor. Hane içinde birden fazla bakıma ihtiyacı olan engelli bulunması halinde, ikinci engelli birey, iki kişi sayılıyor. Örneğin bir anne ve iki engelli çocuğunun yaşadığı ailenin kişi başına geliri hesaplanırken toplam gelirler 3’e değil, 4’e bölünerek kişi başına gelir hesaplanıyor.

Bu yıl ocak-haziran döneminde 10.125,56 TL olan engellilerin evde bakım maaşı temmuz ayından itibaren 11.702,11 TL’ye yükselecek.

Bakıma muhtaç engellilerin özel bakım merkezlerinde bakımı için ödenen tutar da 20.251 TL’den 23.404 TL’ye çıkacak.

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım maaşı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engelli ve bakıma muhtaç bireylerin ailelerine sağlanan bir sosyal yardım programıdır. Ödemeler, genellikle her ayın 15’i ile 31’i arasında illere göre farklı tarihlerde hesaplara yatırılıyor.