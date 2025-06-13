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        Haberler Bilgi Gündem Evde bakım maaşları yatırıldı mı? Haziran ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi ile evde bakım parası ne zaman yatacak?

        Evde bakım maaşları yatırıldı mı? Haziran ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi

        Haziran ayının ortalarına yaklaşılırken, evde bakım yardımı alan vatandaşların gözü Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan gelecek ödeme açıklamasına çevrildi. Her ay düzenli olarak hesaplara yatırılan evde bakım maaşları, il il farklı tarihlerde yatmaya başlıyor. 2025 Haziran ödemelerinin güncel durumu ve sorgulama adımları ise hak sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. İşte ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.06.2025 - 22:27 Güncelleme: 13.06.2025 - 22:27
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        Evde bakım desteğinden yararlanan vatandaşlar, Haziran 2025 ödemelerinin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın her ay düzenli olarak gerçekleştirdiği ödemeler, il bazında farklılık gösterebiliyor. e-Devlet üzerinden takip edilebilen maaşların hangi illerde hesaplara geçtiği ve güncel ödeme takvimi gündemdeki yerini aldı. İşte 2025 Haziran ayı evde bakım maaşıyla ilgili bilgiler…

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        HAZİRAN EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

        Evde bakım maaşları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15’i ile 31’i arasında hesaplara yatırılıyor. Haziran evde bakım maaşı henüz yatırılmadı.

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        EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA E-DEVLET EKRANI

        Evde bakım maaşı ödemesinin hesabınıza yatıp yatmadığını aşağıdaki ekrana giriş yaparak sorgulayabilirsiniz.

        EVDE BAKIM MAAŞI E-DEVLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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        EVDE BAKIM MAAŞLARINA NE KADAR OLDU?

        Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine yönelik başlatılan evde bakım yardımı ile aylık ortalama 542 bin engelli vatandaşın desteklendiğini vurgulayan Göktaş, 2025 yılı ocak-temmuz dönemi için evde bakım yardımının 9 bin 77 liradan 10 bin 125 liraya çıkarıldığını kaydetmişti.

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        SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

        Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

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