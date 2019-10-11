Evde peynir tarifi, nasıl yapılır?

Peynir kahvaltıların başköşesinde, olmazsa olmaz kalsiyum deposu bir gıdadır. Özellikle gelişme çağında olan çocukların tüketmesi zorunlu olan bir besindir. Evde de sağlıklı bir şekilde hem de kolay bir şekilde peynir yapılabilir. Verilen tarifi denemeniz önerilir.
Beyaz Peynir Tarifi Malzemeleri:
- 2 kilo süt
- 1 tane limon
- Tuz
Evde Peynir Tarifi Hazırlanması:
- Süt tencerede 5 dakika taşmadan kaynamaya alınır ve tuz karara göre atılır (2 çay kaşığı kadar).
- İçerisine bir limon suyu ilave edilir ve karıştırılır.
- 5 dakika kaynatılır ve bu sayede süt kesilir.
- Beyaz bir bez torba, süzgece konur ve içerisine bu kesilmiş süt dökülür.
- Ağzı bağlanarak 3-4 saat süzülmesi için bırakılır.
- Süzülen peynir bir cam kavanoza ya da bir kaba konur ağzı kapatılarak bir gece buzdolabında bekletilir.
- Peynir hazırdır.
- Afiyet olsun!
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