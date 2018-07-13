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PARLAK VE CANLI SAÇLAR İÇİN ARGAN YAĞI

Argan yağının kökeni Fas'taki argan bitkisinden gelir. İçerisinde bulundurduğu B ve E vitamini sayesinde saçınıza parlaklık ve yumuşaklık kazandırır. Ancak gerçek argan yağını piyasalarda bulmak zordur. Yağın çok uygun fiyatlı olduğunu söyleyemeyiz ancak saç bakımı için oldukça yararlıdır.