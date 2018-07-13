HIZLI SAÇ UZATABİLMEK İÇİN BADEM YAĞI
Badem yağı, içerdiği E vitamini sayesinde saçları besler ve saç dökülmelerini azaltır.
Uzun kullanımda saçların hızlı uzamasına yardımcı olur. Badem yağı, kirpiklere de uygulandığında besleyerek uzamasını sağlar.
PARLAK VE CANLI SAÇLAR İÇİN ARGAN YAĞI
Argan yağının kökeni Fas'taki argan bitkisinden gelir. İçerisinde bulundurduğu B ve E vitamini sayesinde saçınıza parlaklık ve yumuşaklık kazandırır. Ancak gerçek argan yağını piyasalarda bulmak zordur. Yağın çok uygun fiyatlı olduğunu söyleyemeyiz ancak saç bakımı için oldukça yararlıdır.
SAÇ DÖKÜLMELERİ İÇİN BİBERİYE
Hoş kokusuyla sevilen ve yiyeceklere de eklenebilen biberiyenin yağı, saçları güçlendirir. Saç dökülmelerinin ve saç kırılmalarının önlenmesinde oldukça etkilidir.
SAÇ DERİSİNİ TEMİZLEMEK İÇİN ARDIÇ YAĞI
Antiseptik özellikler taşıyan ardıç yağı, deri hastalıklarında kullanılır. Ardıç yağı aynı zamanda saç diplerinde biriken saç şekillendirici ürünlerin temizlenmesinde yarar sağlar. Eğer saç diplerinizi yenilemek istiyorsanız ardıç yağını kullanmanızda fayda var.
DÖKÜLMELER İÇİN LAVANTA YAĞI
Kokusuyla parfüm etkisi yaratan lavanta yağı, saç dökülmesi sorunu yaşayanların baş ucunda bulunması gereken yağlardan biri.
YIPRANMIŞ SAÇLARA ASPİR YAĞI
Özellikle perma, boya gibi saç yıpratan işlemlerden sonra saç güçsüzleşir ve matlaşır. Bunun önüne geçmek için aspir yağını saçınıza uygulayabilirsiniz.
PARLAK SAÇLAR İÇİN AVOKADO YAĞI
Oldukça yağlı bir meyve olan avokado, mineral, vitamin ve aminoasit bakımından oldukça zengindir. Saçlarınızın parlamasını ve sağlıklı bir şekilde uzamasını istiyorsanız, saç bakımı ritüelinize avokadoyu dahil edebilirsiniz.
SAÇ UZATABİLMEK İÇİN HİNDISTAN CEVİZİ YAĞI
Son zamanların popüler yağlarından olan Hindistan cevizi yağı, cilt bakımı, saç bakımı ve mutfaklarda bile kullanılıyor. Hindistan cevizi yağı, saçları yumuşacık yapıp, parlatmaya yarar. Saç uzatmada da etkilidir.
CANSIZ SAÇLARA JOJOBA YAĞI
Genel olarak saç ürünlerinin hepsinde gördüğümüz jojoba yağı saç kırılmalarının ve cansızlığının en büyük düşmanıdır. Ayrıca saç uzatma ve gürleştirme de en önemli çözümlerden biridir.
MAT SAÇLAR İÇİN MENEKŞE YAĞI
Kuru ve mat görünümlü saçlarınız varsa menekşe yağı derdinize deva olabilir. Kuru saçları nemlendirerek parlak ve canlı bir görünüm kazandırır. Ayrıca saç dökülmelerinin de önüne geçer.
ZEYTİNYAĞI
Cilt bakımı, el ve tırnak bakımı, saç bakımı ve vücut bakımında bolca kullanılan zeytinyağının faydaları saymakla bitmez. E vitamini bakımından çok zengin olan zeytinyağı, saçların kırılmasına karşı doğal savaşçıdır.
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