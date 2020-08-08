Pandemi dönemi hayatımızın her anında alışkanlıklarımızı değiştirdi, hatta saç bakım ritüellerimiz dahi bu durumdan oldukça etkilendi. Doğallık anlayışı son dönemde oldukça yaygın ve herkesin dilinde, fakat profesyonel bakıştan her yerde bulabildiğiniz doğal ürünlerle saç problemlerinizle nasıl başa çıkabilirsiniz? Uluslararası kuaför eğitmeni Sinan Ergün, virüs salgını sonrası değişen alışkanlıklar neticesinde evde saç bakımı tüyolarını anlattı.

Öncelikle aşağıda önereceğimiz bütün karışımlardan önce içeriğindeki maddelerden herhangi birine alerjiniz olup olmadığını biliyor musunuz? Evet ise lütfen risk almayın ve denemeyin, bunu en başta söylemekte fayda var.

DOĞAL PARLAKLIK İÇİN SAÇ BAKIM ÖNERİSİ

Özellikle yoğun şehir hayatının en büyün problemlerinden biri saçlarda mat ve cansız görüntü. Saçlarınızın daha canlı, parlak ve dolgun gözükmesini sağlamak için; Saf bal ve limonu sıcak suyla karıştırın saç boy ve uçlarına sürün. Streç filme sardıktan sonra 10 dakika bekletin ve güzelce arındırın.

KURU SAÇLARDAN KURTULMAK İÇİN BU KÜRÜ UYGULAYABİLİRSİNİZ

Saçlarınızın nem dengesinin normal seviyesinin altında olması kuruluğa ve buna bağlı saç uçlarında kırılmaya sebep olur. Saçlarınızın nemli ve sağlıklı olması için argan yağı ya da saf zeytinyağı ile esmer şekeri karıştırıp saç uçlarında 15 dakika bekletin ve arındırın.

YAĞLI SAÇLARDAN KURTARAN MASKE!

Tabii yağlı saçların öncelikli sebepleri arasında yanlış kozmetik ürünü kullanımı geliyor. Saç kremini diplere kullanmak bile saçın yağ dengesini bozuyor ve saçlarda aşırı yağlanma problemine sebep oluyor. Öncelikle yağlanmanın sebebini bulup daha sonra çözüme odaklanmak gerekir. Yağlı saçlardan kurtulmak için; Yumurtanın beyazı ve limonu karıştırın içine az kaya tuzu ekleyerek karıştırmaya devam edin saç boy ve uçlarına sürerek 20 dk. bekletip arındırın.

KEPEKSİZ SAÇLAR HAYAL DEĞİL

Kepek kadın ya da erkek herkesin en çok yaşadığı problemlerin başında geliyor. Sebep yelpazesi oldukça geniş, stres, yanlış şekillendirici kullanımı, farklı hastalıklar, yanlış şampuan kullanımı vb gibi çeşitlendirilebilir. Eğer herhangi bir cilt rahatsızlığına bağlı kepek probleminiz yoksa (egzama vs.) kepeği temizlemek doğal yollarla da mümkün. Hindistan cevizi yağı, nane yağı ve rendelenmiş limon kabuğunu karıştırıp saç diplerinize parmak uçlarınızla (tırnaklarınızı kullanmadan) 15 dakika masaj yaparak uygulayın ve 10 dakika bekletin ardından saçınızdan arındırın. Arındırdıktan sonra pamukla hafif şekilde diplere saf kantaron yağı sürün. Kantaron yenilenme konusunda saç diplerinize destek olacaktır.

KABARIK SAÇLARI BU KÜRLE ŞEKİLLENDİREBİLİRSİNİZ

Kabarık saçları olanlar her zaman şekillendirme için daha fazla zaman ayırmak zorunda olanlardır değil mi ? Yıka çık özellikle kabarık saçlılar için bir hayal. Fakat düzenli uygulama ile kabarık saçları da doğal yollarla sakinleştirmek mümkün. Muz, süzme yoğurt, bal ve 2 3 damla argan yağını karıştırın. Saçınızın boy ve uçlarına yoğun bir şekilde sürüp 30 dakika bekledikten sonra arındırıyorsunuz.

BONUS: Normal saçınız var ve sadece rutin bakım yapmak istiyorsanız rende tarçın ve Hindistan cevizi yağını sıcak suyla karıştırıp boy ve uçlara sürerek 30 dakika bekletip durulayabilirsiniz.