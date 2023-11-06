Geleceğe virane bırakmamak için burada bir çalışma başlattık. Çalışmalarımızın 5'inci yılındayız. Gördüğünüz yerler, moloz doluydu. Konutlardan artan molozları, uzağa taşımak yerine mağaralara doldurmuşlar. Buradaki molozları torbalara doldurarak çok zor şartlarda temizledik ve şu anki haline getirdik" dedi.

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"3-4 KATLI OLDUĞUNU TAHMİN EDİYORUZ"

Çalışmalarının hala devam ettiğini aktaran Halıcıoğlu, "Evin altında yer altı şehri olduğunu bilmiyorduk. Buraları ahır ve samanlık olarak kullanıyorduk. Işık olmadan girmeye korkardık. Buradaki pislikleri temizledikçe yer altı şehri ortaya çıktı. Hocalarımdan fikir alarak buraları temizledik. Üst yapı, ölü haldeydi. Orada da çalışmalar yaptık. Buradaki tek amacımız; gelecek nesillere bizden de bir eser kalması. Bu süreç hem maddi hem de manevi olarak bizi çok yıprattı. Devletimiz bu konuda inşallah bize destek olur ve değerleri ortaya çıkarırız.