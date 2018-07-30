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5. Yatak odasında basit bir değişiklik önerisi: Yatak başı yapmak üzere büyük bir mdf kestirin, daha sonra beğendiğiniz bir kumaşla bu mdfyi kaplayın. Bu mdf parça yatak odanızın havasını değiştirecektir. Yeni bir aydınlatma ve yastıklarla size az bütçeyle yepyeni bir oda görünümü sağlayacaktır. Birkaç parça uyumlu nevresim takımı da almayı unutmayın.