DAHA ÇOK GEZİYOR VE DÜZENSİZ BESLENİYORLAR

Araştırmalara göre bunun ilk nedenlerinden birisi yeni evli çiftlerin daha çok dışarı çıkması ve düzensiz beslenmesi. Çalışmalara göre kadınlar evliliklerinin ilk 5 yılında 10 kiloya kadar alma eğiliminde. İlişkisi olan ve birlikte yaşayan kadınlar ise 8, sevgilisi olup ayrı evlerde yaşayan kadınlar en fazla 6 kilo alıyor.