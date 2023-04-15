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Evlenen çiftler neden hızla kilo alır? Bilim insanları bunu da açıkladı!

Araştırmalara göre uzun süreli ilişkiler ve evli çiftler hızlı kilo alma eğiliminde. Peki, yeme içme alışkanlıkları değişmediği halde neden çiftler daha hızlı kilo alır?

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  • Evlenen çiftler neden hızla kilo alır? Bilim insanları bunu da açıkladı!

    DAHA ÇOK GEZİYOR VE DÜZENSİZ BESLENİYORLAR

    Araştırmalara göre bunun ilk nedenlerinden birisi yeni evli çiftlerin daha çok dışarı çıkması ve düzensiz beslenmesi. Çalışmalara göre kadınlar evliliklerinin ilk 5 yılında 10 kiloya kadar alma eğiliminde. İlişkisi olan ve birlikte yaşayan kadınlar ise 8, sevgilisi olup ayrı evlerde yaşayan kadınlar en fazla 6 kilo alıyor.
  • Evlenen çiftler neden hızla kilo alır? Bilim insanları bunu da açıkladı!

    Erkeklerde ise durum birazdaha farklı, araştırmalar evli erkekler ile sevgilileriyle aynı evde yaşayan erkeklerin kilo alımı arasında çok bir fark olmadığını söylüyor. Birlikte yaşayan insanalar daha çok yemeye yatkın. Bilim insanları bu durumun sebebini oldukça basit bir şekilde açıklamış.
  • Evlenen çiftler neden hızla kilo alır? Bilim insanları bunu da açıkladı!

    PARTNERLER HER ŞEKİLDE BİRBİRLERİNİ KABUL EDİYOR VE FAZLA RAHATLAŞIYOR

    İlişkilerinden memnun olan iki insanın kilo almasının nedeni, aslında potansiyel var olan eşlerinin kendilerini daha fazla beğenmesine gerek olmaması ve her türlü kabul edecek olmasıdır.
  • Evlenen çiftler neden hızla kilo alır? Bilim insanları bunu da açıkladı!

    DAVRANIŞLAR BULAŞICIDIR

    Araştırmalara göre partnerleriyle birlikte yaşayan kadınlar bir, erkeklerin ise iki yıl içinde kilo alma ihtimali çok yüksek. Genel olarak evli çiftler birlikte kilo alıyor. Bunun nedeni ise davranışların bulaşıcı olması. Birlikte yaşadığınız ya da sürekli vakit geçirdiğiniz biriyle yemek ve egzersiz alışkanlıklarınız bir süre sonra benzeyecektir.

 

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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