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Türkiye'nin az bilinen büyüleyici yerleri! Keşfedilmemiş köşeler...

Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla beraber birçok vatandaş tatil rotası oluşturmaya başladı. Yaz aylarını gezerek geçirecek kişiler için Türkiye'nin az bilinen büyüleyici yerlerini derledik...

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  • Türkiye'nin az bilinen görülmesi gereken büyüleyici yerleri!

    GÖKÇEADA - ÇANAKKALE

    Çanakkale'nin en bakir bölgelerinden birisi olan Gökçeada tarihi Rum köyleri, üzüm bağları ve gün batımı manzarası ile sakin bir yer arayanların favorisi olacak nitelikte. Özellikle kış aylarında ada daha da sakinleşiyor ve çok sayıda butik pansiyon bulunuyor.
  • Türkiye'nin az bilinen görülmesi gereken büyüleyici yerleri!

    IŞIKLI GÖL - DENİZLİ 

    İzmir'e 3.5 saat mesafede olan Işıklı Göl'ün çevrsinde bulunan Nilüfer tarlası doğal sit alanı ilan edildi. Türkiye'nin en büyük Nilüfer tarlasına sahip olan Işıklı Göl'de tekne turu yapılabiliyor. Tekne turu sonrasında gölün etrafında yürüş yapabilirsiniz.
  • Türkiye'nin az bilinen görülmesi gereken büyüleyici yerleri!

    VALLA KANYONU - KASTAMONU

    Ankara'ya 3.5 saat uzaklıkta olan Valla Kanyonu 1200 metre yüksekliği ile Dünyanın en derin ikinci kanyonu. 1150 metre yürüyüş parkuru sonunda inanılmaz bir manzara ile karşınıza çıkan kanyon görülmesi gereken yerlerden birisi.
  • Türkiye'nin az bilinen görülmesi gereken büyüleyici yerleri!

    BİLGELİK VADİSİ - ANTALYA

    Bilgelik Vadisi, Antalya'nın bilinmeyen bölgelerinden birisi. Yaklaşık 600 metre yüksekliğinde uçurumlardan oluşan bu kanyonun tepesinden, turkuaz rengiyle Köprüçay Nehri akıyor.
  • Türkiye'nin az bilinen görülmesi gereken büyüleyici yerleri!

    MENÇUNA - ARTVİN

    Karadeniz'e doğru gidildiğinde görülmesi gereken yerlerden birisi olan Mençuna şelalesi, Artvin'in Arhavi ilçe sınırları içerisinde yer alıyor. Şelaleye sadece yaya olarak ulaşılabiliyor.
  • Türkiye'nin az bilinen görülmesi gereken büyüleyici yerleri!

    AİZONAİ - KÜTAHYA

    Tarihçilerin ikinci Efes olarak gördükleri Aizonai Antik Kenti, Kütahya'nın Çavdarhisar ilçe sınırları içerisinde yer alıyor. Zeus Tapınağı'nın bulunduğu Antik Kenti ülkemizin bilinmeyen köşelerinden birisi.
  • Türkiye'nin az bilinen görülmesi gereken büyüleyici yerleri!

    BLAUNDUS - UŞAK

    Blaundus Antik Kenti, Uşak ilinin Ulubey ilçe sınırları içerisinde yer alıyor. Birinci derecede sit alanı ilan edilen bölge dünyaca meşhur Stnoehenge benzeri yapıları barındırıyor. Büyük İskender tarafından kurulan bu küçük yerlim yeri aktif olarak turizme kazandırılamadığı için hala bakir güzelliğini koruyor.
  • Türkiye'nin az bilinen görülmesi gereken büyüleyici yerleri!

    SAGALASSOS - BURDUR

    Sagalassos Antik Kenti, Burdur'un Ağlasun ilçesi'nin 7 kilometre kuzeyinde ve Akdağ yamaçlarında denizden 1700 metre yükseklikte kalan bir bölge. Sagalassos Antik Kenti, Pisidia Bölgesi'nin Roma İmparatorluğu döneminde en önemli şehirlerinden birisiydi. Şehirde bulunan yapıların büyük bir bölümü Roma İmparatorluğu'na ait.
  • Türkiye'nin az bilinen görülmesi gereken büyüleyici yerleri!

    SIĞACIK - İZMİR

    İzmir'in Seferhisar ilçesine bağlı olan Sığacık, içerisinde Sığacık Kalesi ve Teos Antik Kenti gibi yapılar yer alır. İzmir'in sakin köşlerinden birisi olan Sığacık, evleri ve sahilleri görülmeye değer yerlerden.
  • Türkiye'nin az bilinen görülmesi gereken büyüleyici yerleri!

    GÖCEK - MUĞLA

    Muğla'nın en güzel yerlerinden birisi olan Göcek, Fethiye'ye bağlıdır. Birçok koyu bulunan Göceği gezmek için birkaç gün ayırabilirsiniz. Özellikle tekne turları ile gidilmesi gereken özel koyları ile meşhurdur ve birçok kişi tarafından bilinmez.
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