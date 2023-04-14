GÖCEK - MUĞLA

Muğla'nın en güzel yerlerinden birisi olan Göcek, Fethiye'ye bağlıdır. Birçok koyu bulunan Göceği gezmek için birkaç gün ayırabilirsiniz. Özellikle tekne turları ile gidilmesi gereken özel koyları ile meşhurdur ve birçok kişi tarafından bilinmez.