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11 gün boyunca uyumayan adam vücudunda meydana gelen korkunç etkileri paylaştı!

Uyku eksikliği, bağışıklığın düşmesine, yüksek tansiyona ve birçok ciddi hastalığa neden olabilir. 11 gün boyunca uykusuz kalarak rekor kıran Tony Wright vücudunda meydana gelen semptomları paylaştı. İşte, uykusuzluğun tüyler ürperten detayları...

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  • 11 gün boyunca uyumayan adam meydana gelen korkunç etkileri paylaştı!

    11 GÜN BOYUNCA UYUMAMAYI DENEDİ

    Uzun süre uykusuzluk metabolik bozukluk gibi rahatsızlıklara yol açabiliyor. Ancak 11 gün boyunca uykusuz kalmayı deneyen Tony Wright bambaşka bir boyuta eriştiğini belirtiyor. Dünya rekoru kırmak isteyen Wright tam 11 gün boyunca uyumamayı denedi.

     
  • 11 gün boyunca uyumayan adam meydana gelen korkunç etkileri paylaştı!

    266 SAAT UYANIK KALDI

    Wright eğer yeterince uyanık kalmayı başarırsanız kendinizi inanması zor yeni bir akli durum içerisinde bulabileceğinizi söylüyor. Wright rekoru kıramasa da tam 266 saat uyanık kaldı.

     
  • 11 gün boyunca uyumayan adam meydana gelen korkunç etkileri paylaştı!

    Uykusuzluk maratonunu aydınlatıcı bir deneyim olarak tanımlayan Wright "Beynimin çok farklı bir kısmına erişebildim" diyor. Bu deneyiminin ardından Tony Wright, ruh halinin nasıl değiştiğine dair röportaja katıldı.

     
  • 11 gün boyunca uyumayan adam meydana gelen korkunç etkileri paylaştı!

    BEYNİN FARKLI BİR BOYUTUNA ERİŞTİĞİNİ BELİRTTİ

    Temelde rasyonel, egoist zihni aç bırakarak, bataryasını yavaşça bitirdiğini ifade eden Wright, "Elbette bu çok iyi hissettirmiyor, ancak yeterince zorlarsanız rasyonel zihin güçten düşüyor."

     
  • 11 gün boyunca uyumayan adam meydana gelen korkunç etkileri paylaştı!

    DİĞER KİŞİLİĞİNE DAİR GÖRÜNTÜLER GÖRMÜŞ

    Diğer kişiliğine dair görüntüler gördüğünü belirten Wright şu sözleri söyledi "İşte o noktada beynin diğer taraflarında, diğer kişiliğe dair anlık görüntüler görmeye başlıyorsunuz. Çoğunlukla ilkel bir saçmalık olarak görülüyor ancak halen devam eden bir gelenek. Bunun hakkında çok kişi ile konuştum, elbette yoruluyorlar ama sonucunda başka bir şeyin anlık görüntülerini görüyorlar" dedi.

    Wright ayrıca "Tüm bunlar başta iyi hissettirmiyor, ancak diğer taraftaki ödül buna değiyor" dedi.

     
  • 11 gün boyunca uyumayan adam meydana gelen korkunç etkileri paylaştı!

    GUİNESS DÜNYA REKORLARI ARTIK DESTEKLEMİYOR

    Wright'ın rekorunu çoğu kişi desteklese bile artık Guiness Dünya Rekorları bu tarz rekorları desteklemiyor, çünkü uyku eksikliği ciddi rahatsızlıklara neden oluyor. Uykusuz kalmak uzmanlar tarafından kesinlikle desteklenmiyor.

 

 

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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