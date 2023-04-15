DİĞER KİŞİLİĞİNE DAİR GÖRÜNTÜLER GÖRMÜŞ

Diğer kişiliğine dair görüntüler gördüğünü belirten Wright şu sözleri söyledi "İşte o noktada beynin diğer taraflarında, diğer kişiliğe dair anlık görüntüler görmeye başlıyorsunuz. Çoğunlukla ilkel bir saçmalık olarak görülüyor ancak halen devam eden bir gelenek. Bunun hakkında çok kişi ile konuştum, elbette yoruluyorlar ama sonucunda başka bir şeyin anlık görüntülerini görüyorlar" dedi.

Wright ayrıca "Tüm bunlar başta iyi hissettirmiyor, ancak diğer taraftaki ödül buna değiyor" dedi.