Kötü beslendiğinizi gösteren 10 işaret!

6. FAZLA UYUMAYA RAĞMEN DİNLENEMEMEK

Hareketsiz bir yaşam, düzensiz beslenme ve dengesiz uyku saatiyle beraber, vücudunuz gerektiği enerjiyi atamadığı için dinlenemiyor olabilir. Gün içerisinde egzersiz yaparak veya kısa yürüyüşler gerçekleştirerek kaslarınızdaki oksijen miktarını artırabilir ve böylece daha derin, iyi bir uyku çekebilirsiniz.