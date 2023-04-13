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Kötü beslendiğinizi gösteren 10 işaret!

Sağlıklı beslenmek yani düzenli beslenmek vücudumuzun metabolizma sağlığı kadar, ruhsal sağlığı içinde etkilidir. Dengesiz beslenmek sadece kilo alımı yapmaz aynı zamanda birçok olumsuz etkiyi de beraberinde getirir. İşte, kötü beslenildiğinde vücutta meydana gelenler...

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  • Kötü beslendiğinizi gösteren 10 işaret! Nasıl daha düzenli ve iyi beslenilir?

    1. YAVAŞ VE İSTEKSİZ HAREKETLER

    Düzensiz ve yanlış beslenme alışkanlığı bir süre sonra hareket isteğini azaltır. Yapmak istediğiniz işlevi yerine getirirken üşengeçlik hissedebilirsiniz. Uzmanlar, düzenli bir beslenme alışkanlığı ile hareket etmenin önemini her defasında vurguluyor.
  • Kötü beslendiğinizi gösteren 10 işaret! Nasıl daha düzenli ve iyi beslenilir?

    2. REGL DÜZENSİZLİĞİ

    Kötü ve düzensiz beslenme vücut hareketlerini kısıtlarken, hormonel olarakta zararlar verebilir. Kadınlarda adet düzensizliklerine neden olabilen yanlış beslenme biçimi, fazla karın şişkinliğinin oluşmasını da sağlar.
  • Kötü beslendiğinizi gösteren 10 işaret! Nasıl daha düzenli ve iyi beslenilir?

    3. GENELLİKLE DEPRESİF HİSSETME

    Sürekli olarak dışarıdan alınan şeker ve karbonhidrat vücuttaki serotonin seviyesini etkilebilir ve uykusuzluğa neden olabilir. Uzmanlar, kötü beslenme alışkanlıklarının depresyonu tetiklediğini söylüyor.
  • Kötü beslendiğinizi gösteren 10 işaret! Nasıl daha düzenli ve iyi beslenilir?

    4. SÜREKLİ ŞEKER VE KARBONHİDRAT TÜKETME İHTİYACI

    Stresli veya üzgünken  şeker ve karbonhidrat tüketme isteği alışkanlık haline gelmemeli. Uzmanlar bunun yerine spor, yürüyüş veya müzik dinlemenin daha iyi gelebileceğini vurguluyor.
  • Kötü beslendiğinizi gösteren 10 işaret! Nasıl daha düzenli ve iyi beslenilir?

    5. KAN DEĞERLERİNDE BOZULMA

    Kan değerli düzensiz beslenme ile beraber, referans değerlerinin dışarısına çıkarak başka sağlık sorunlarına neden olabilir.
  • Kötü beslendiğinizi gösteren 10 işaret! Nasıl daha düzenli ve iyi beslenilir?

    6. FAZLA UYUMAYA RAĞMEN DİNLENEMEMEK

    Hareketsiz bir yaşam, düzensiz beslenme ve dengesiz uyku saatiyle beraber, vücudunuz gerektiği enerjiyi atamadığı için dinlenemiyor olabilir. Gün içerisinde egzersiz yaparak veya kısa yürüyüşler gerçekleştirerek kaslarınızdaki oksijen miktarını artırabilir ve böylece daha derin, iyi bir uyku çekebilirsiniz.
  • Kötü beslendiğinizi gösteren 10 işaret! Nasıl daha düzenli ve iyi beslenilir?

    7. YORGUNLUK

    Vücuda gerektiğinden fazla alınan karbonhidrat ve şeker uzun süre boyunca sindirilemediği için uyku hali yapabilir. 
  • Kötü beslendiğinizi gösteren 10 işaret! Nasıl daha düzenli ve iyi beslenilir?

    8. HAZIMSIZLIK 

    Dengesiz beslenme rutini bir süre sonra hazımsızlığa neden olarak karında şişliğe neden olabilir. 
  • Kötü beslendiğinizi gösteren 10 işaret! Nasıl daha düzenli ve iyi beslenilir?

    9. CİLT PROBLEMLERİ

    Şeker ve karbonhidratın fazla tüketilmesi cilt problerinin oluşmasına neden olabilir. Cildiniz gereğinden daha soluk veya sivilceli gözükebilir.
  • Kötü beslendiğinizi gösteren 10 işaret! Nasıl daha düzenli ve iyi beslenilir?

    10. TIRNAKLARIN HIZLI KIRILMASI

    Yeterince su içmemek, vitamin değerlerinin düşmesi ve dengesiz beslenme gibi etkenler tırnakların zayıflamasını sağlar ve kırılmasına neden olur.

 

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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