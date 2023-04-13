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Tek kelimeyle duygulara tercüman olan Almanca sözler!

Dünyada en çok öğrenilen dillerden birisi olan Almanca'da bazı kelimelerin anlamı tam olarak duygu ve düşünceyi yansıtabiliyor. Anlatmak istenilen düşünceyi tek bir kelime ile özetleyen Almanca'dan bazı örnekler...

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  • Tek kelimeyle duygulara tercüman olan Almanca sözler!

    SCHADENFREUDE (SHADEN-FROİDA)

    Sevmediğiniz birisinin başına kötü bir olay geldiğinde ister istemez içinizde tuhaf bir memnuniyet hissi olur ve bu duruma sevinirsiz. İşte Almanlar bu duruma "Kaderin cilvesi" yani Schandenfreude diyor.
  • Tek kelimeyle duygulara tercüman olan Almanca sözler!

    ZWEİSAMKEİT (SVAYZAM-KAYT)

    Birbirine en uyumlu iki kişinin aynı bedende "tek" olabilmesini ifade eden Zweisamkeit, bir diğer anlamda ideal aşk demek.
  • Tek kelimeyle duygulara tercüman olan Almanca sözler!

    RÜCKKEHRUNRUHE (RUHKEH-UN-HURE)

    Güzel bir tatil sonrası eve dönerken oluşan anlamsız huzursuzluk hissiyatına Almanlar Rückkehrunruhe diyor.
  • Tek kelimeyle duygulara tercüman olan Almanca sözler!

    WELTSCHMERZ (VELTÇ-MERHTS)

    Dünya acısı anlamına gelen Weltschmerz, içinde bulunulan durumun istenilen şeylerle bir olmayacağını fark ederek, acıyı derinden hissetmek demektir.
  • Tek kelimeyle duygulara tercüman olan Almanca sözler!

    BACKPFEİFENGESİCHT (BEKTH-FAYFN-KEZEİHÇT)

    Yumruğu hak etmiş surat anlımana gelen Backpfeifengesicht, tam tokatlamalık veya dövmelik anlamına da geliyor.
  • Tek kelimeyle duygulara tercüman olan Almanca sözler!

    GEBORGENHEİT (KEBORGIN-HAYT)

    Sevdiğiniz ve aşırı güvendiğiniz birinin yanında zarar görmeyeceğinizi hissetmenin Almanca'sı Geborgenheit.
  • Tek kelimeyle duygulara tercüman olan Almanca sözler!

    WALDEİNSAMKEİT (VALTEN-ZAMKAYT)

    İnsanın doğaya yakın hissetmesini tanımlayan Waldeinsamkeit, ormanda tek başına olmaktan hoşlanma ve kendi yalnızlığı ile yetinmesi anlamlarına da gelir.
  • Tek kelimeyle duygulara tercüman olan Almanca sözler!

    TORSCHLUSSPANİK (TORŞLUHS-PANİK)

    Zamanın çok hızlı aktığı ve bir şeylere yetişemiyormuş gibi hissedilmesine tercüme olan Torschlusspanik, geç kalma duygusunu yansıtıyor.
  • Tek kelimeyle duygulara tercüman olan Almanca sözler!

    FERNWEH (FİREN-Vİ)

    Bulunulan yere ait hissedememe ve uzaklara gitme ihtiyacını ifade eden Fernweh, kısaca "uzaklara olan özlem" anlamına geliyor.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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