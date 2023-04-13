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Dünya markalarının "Bunu da mı yapıyorlarmış" dedirten ilginç ürünleri!

Samsung denilince aklınıza akıllı telefon veya Ferrari denildiğinde yarış arabası gelebilir. Ancak dünyaca ünlü markalar sadece aklınıza ilk gelen ürünleri üretmiyor, hatta aklınıza gelmeyecek ürünleri üretiyor diyebiliriz. İşte, dünyanın en ünlü markalarının ürettiği ilginç ürünler...

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  • Dünya markalarının "Bunu da mı yapıyorlarmış" dedirten ilginç ürünleri!

    1. COLGATE 

    Ünlü ağız bakım sağılığı markası Colgate, normalde diş macunu üretiyor. Fakat, Colgate 1960'larda çok bilinmeden önce gıda sektörüne giriş yapmış ancak hemen geri adım atmış. Hatta bazı şirket yetkilileri böyle bir ürün olmadığını iddia etmiş ancak bir zamanla dondurulmuş lazanya ürettikleri belgelerle kanıtlandı.
  • Dünya markalarının "Bunu da mı yapıyorlarmış" dedirten ilginç ürünleri!

    2. MCDONALD'S 

    Zincir hamburger firması ürünlerinin ismini verdiği duş jelleri üretiyor.
  • Dünya markalarının "Bunu da mı yapıyorlarmış" dedirten ilginç ürünleri!

    Big Mac ve McFlurry isimlerini verdikleri duş jellerinin hala piyasada olup olmadığı ise bilinmiyor.
  • Dünya markalarının "Bunu da mı yapıyorlarmış" dedirten ilginç ürünleri!

    3. DORİTOS

    Doritos'u sadece cips sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Doritos aynı zamanda şampuanda üretiyor.
  • Dünya markalarının "Bunu da mı yapıyorlarmış" dedirten ilginç ürünleri!

    4. ASTON MARTİN

    İngiliz lüks otomobil üreticisi Aston Martin'in ilk sürat teknesi AM37. Hollandalı yat firması Quinttesnce ile iş birliği yaparak dikkat çekici sürat teknesini piyasaya sürdü. Fiyatı ise 2.1 milyon dolar.
  • Dünya markalarının "Bunu da mı yapıyorlarmış" dedirten ilginç ürünleri!

    5. LAMBORGHİNİ

    Lüks otomobilller üreten Lamborghini ilk piyasaya girdiğinde traktör üretiyordu. Şirket aynı zamanda golf arabası da üretiyor.
  • Dünya markalarının "Bunu da mı yapıyorlarmış" dedirten ilginç ürünleri!

    6. FERRARİ

    Lüks arabaları ile tanıdığımız Ferrari, saç kurutma makinesi üretiyor. Ayrıca saç kurutma makinesinin motoru da Ferrari arabalarına benzetilmiş.
  • Dünya markalarının "Bunu da mı yapıyorlarmış" dedirten ilginç ürünleri!

    7. MOTOROLA

    Cep telefonlarıyla tanıdığımız Motorola, aslında bir radyo üreticisiydi. 1928'de kurulduğunda pille çalışan radyoların tamirini yapan küçük bir şirketti.
  • Dünya markalarının "Bunu da mı yapıyorlarmış" dedirten ilginç ürünleri!

    8. MİTSUBİSHİ

    Klima ve arabalarıyla bildiğimiz Mitsubishi, bir de kalemtıraş üretiyor.  Mitsubishi aynı zamanda finans, bankacılık, enerji, makine, kimya ve gıda olmak üzere yedi farklı sektörde bulunuyor.
  • Dünya markalarının "Bunu da mı yapıyorlarmış" dedirten ilginç ürünleri!

    9. NOKİA

    Nokia 2016 yılında tartı üretmeye başladı. Aktivite takip ve sağlık ürünleri şirketi Wihtings'i 170 milyon dolara satın alan Nokia bu tartılar ile neredeyse yaşam koçluğu yapıyor.
  • Dünya markalarının "Bunu da mı yapıyorlarmış" dedirten ilginç ürünleri!

    10. SKODA

    Araba üreticisi Skoda, aynı zamanda bisiklette üretiyor. 1 Milyon adetten fazla otomobil satışı yapan Skoda 1895 yılından beri bisiklet üretiyor. 
  • Dünya markalarının "Bunu da mı yapıyorlarmış" dedirten ilginç ürünleri!

    11. YAMAHA

    Motorsiklet ve tekneleri ile tanıdığımız Yamaha, 1887 yılında Torakusu Yamaha adlı müzisyen ve girişimci tarafından kuruldu. Şirketin temeli motorlara değil aslında müzik aletlerine bağlı. Şirket, flüt, keman, saksafon, piyano, klarnet, bateri, gitar, org gibi birçok müzik aleti üretiyor.
  • Dünya markalarının "Bunu da mı yapıyorlarmış" dedirten ilginç ürünleri!

    12. CASİO

    Casio normalde saat ve hesap makinesi üretiyor. Ancak firma bunlar dışında klavyeli müzik aleti de üretiyor. Casio'nun 1946 yılında ürettiği en ilginç ürün ise yüzük şeklindeki sigara tutacağıdır.
  • Dünya markalarının "Bunu da mı yapıyorlarmış" dedirten ilginç ürünleri!

    13. PEUGEOT

    Bir araba üreticisinin aynı zamanda karabiber ve tuz öğütüsücü üreteceği aklınıza gelir miydi? Ancak Peugeot 1810'da ilk kurulduğunda öğütücüler üreterek iş dünyasında adım attı. Daha sonra 1896'da ayrı bir ana şirket kurarak otomoil üretmeye başladı.
  • Dünya markalarının "Bunu da mı yapıyorlarmış" dedirten ilginç ürünleri!

    14. TOYOTA

    Bir diğer ilginç otomobil markası ise Toyota. 2. Dünya Savaşı sonrası tekstil alanında boşluk gören Toyota, dikiş makinesi üretmeye başladı ve o günden zamana hala üretmeye devam ediyor.
  • Dünya markalarının "Bunu da mı yapıyorlarmış" dedirten ilginç ürünleri!

    15. SAMSUNG

    Akıllı cihaz üretimi yapan Samsung, aynı zamanda modaya da el attı. Güney Kore'de bir giyim mağazası bile var.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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