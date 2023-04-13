1. COLGATE

Ünlü ağız bakım sağılığı markası Colgate, normalde diş macunu üretiyor. Fakat, Colgate 1960'larda çok bilinmeden önce gıda sektörüne giriş yapmış ancak hemen geri adım atmış. Hatta bazı şirket yetkilileri böyle bir ürün olmadığını iddia etmiş ancak bir zamanla dondurulmuş lazanya ürettikleri belgelerle kanıtlandı.