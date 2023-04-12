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Asla tekrar ısıtıp tüketmemeniz gereken 10 yiyecek! Tekrar ısıtılınca sindirilemiyor!

Modern bilim tekrar ısıtılıp tüketilen yiyeceklerin zararlı kimyasallar oluşturulduğunu kanıtladı. Özellikle bazı gıda türlerinin yeniden yüksek ısıda ısıtılması sindirimi oldukça zorlaştırıyor ve zararlı toksinlerin oluşmasına neden oluyor.

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  • Asla tekrar ısıtıp tüketmemeniz gereken 10 yiyecek! Tekrar ısınınca zehir oluyor!

    1. ANNE SÜTÜ

    Anne sütü tekrar ısıtılmaması gereken besinler arasında yer alıyor. Özellikle bebeklerin gelişiminde büyük bir öneme sahip olan anne sütü, en fazla çok hafif olacak şekilde ısıtalarak bebeklere verilmeli.
  • Asla tekrar ısıtıp tüketmemeniz gereken 10 yiyecek! Tekrar ısınınca zehir oluyor!

    2. HAVUÇ

    Havuç yine tekrar ısıtılmamalıdır, uzmanlar yeniden ısıtılan besinlerin hazmı zorlaştırdığını ve organizmada değişiklere neden olduğunu söylüyor.
  • Asla tekrar ısıtıp tüketmemeniz gereken 10 yiyecek! Tekrar ısınınca zehir oluyor!

    3. ISPANAK

    Ispanak çok yüksek ısıda tekrar ısıtılmaması gereken yiyeceklerden birisi. Hem içerisindeki sebze zararlı kimyasallara dönüşebiliyor hem de vitamin değerini kaybederek sadece ot tüketilmesine neden oluyor.
  • Asla tekrar ısıtıp tüketmemeniz gereken 10 yiyecek! Tekrar ısınınca zehir oluyor!

    4. KEREVİZ

    Bağışıklık sistemine çok iyi gelen kerevizin sürekli ısıtılması toksinlerin çoğalmasına ve yemeğin acılaşmasına neden olabilir. Bu nedenle en fazla düşük ısıda ılıyana kadar ısıtılabilir.
  • Asla tekrar ısıtıp tüketmemeniz gereken 10 yiyecek! Tekrar ısınınca zehir oluyor!

    5. BALIK

    Balık gibi hassas ürünlerin yeniden ısıtılıp servis edilmesi hem gıda zehirlenmesi açısından risk oluştururken hem de balığın içerisindeki organizmaların değişime uğramsına neden olur. Bu sebeple genellikle balığın tek seferde tüketilmesi tavsiye edilir.
  • Asla tekrar ısıtıp tüketmemeniz gereken 10 yiyecek! Tekrar ısınınca zehir oluyor!

    6. PATATES

    Patates kolay filizlenebilen bir gıdadır. Bu nedenle iyi saklanmalı ve pişirildikten sonra hemen bayatlayabileceği için hızlı tüketilmelidir.
  • Asla tekrar ısıtıp tüketmemeniz gereken 10 yiyecek! Tekrar ısınınca zehir oluyor!

    7. MANTAR

    Normalde de dikkatli tüketilmesi gereken bir gıda olan mantar, pişirildikten sonra çok fazla bekletilmemeli ve yeniden ısıtılmamalıdır.
  • Asla tekrar ısıtıp tüketmemeniz gereken 10 yiyecek! Tekrar ısınınca zehir oluyor!

    8. TAVUK

    Salmonella bakterisinin en çok ürediği ortam tavuktur. Bu nedenle tavuk çok dikkatli saklanmalı ve tüketildikten sonra çok uzun süre bekletilmemeli hatta dışarıda hiç bekletilmemelidir. Toksinlerin çoğalmaması için de yeniden ısıtılması tavsiye edilmez.
  • Asla tekrar ısıtıp tüketmemeniz gereken 10 yiyecek! Tekrar ısınınca zehir oluyor!

    9. PİRİNÇ

    Hızlı bayatlayabilen pirinç, yeniden ısıtıldığında nişasta oranı artar ve sindirimi zorlaştırır. Bu nedenle pirincin yeniden ısıtılması tavsiye edilmez.
  • Asla tekrar ısıtıp tüketmemeniz gereken 10 yiyecek! Tekrar ısınınca zehir oluyor!

    10. YUMURTA

    Yumurta hassas bir gıda olduğu için hem dikkatli saklanmalıdır hem de pişirildikten sonra çok uzun süre muhafaza edilmemelidir. Tekrar ısıtlması da uzmanlar tarafından tavsiye edilmez.

 

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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