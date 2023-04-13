KRAL III. CHARLES

Kraliçe II. Elizabeth hayattayken Kral Charles, Galler Prensi'ydi. Bu unvanla resmi olarak bir maaş almıyordu. Şu ana kadar biriktirdiği bütün sevetini ülkenin Güneybatısındaki Cornwall Düklüğü'nden elde etti. 2002 ve 2022 yılları arasında ise katıldığı 10 bin 934 resmi faaliyetten toplam 612 milyon sterlin kazandı.

Charles kral olduktan sonra servetinin yılda 20 milyon sterlini bulabileceği düşünülüyor. Ayrıca artık gelirlerini Cornwall değil, Lancester Düklüğü'nden sağlıyor.

Kral olarak Charles, diğer kraliyet üyelerinin ve çalışanlarının maaşlarını ödemekle yükümlü. Bu nedenle de Birleşik Krallık Hazinesi'nden krailyet ailesine ayrılan 86,3 milyon sterline de erişimi var.