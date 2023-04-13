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Britanya Kraliyet ailesinin üyeleri ne kadar kazanıyor?

Britanya Kraliyet ailesinin birçok maddi kaynağı monarşinin ayakta kalması için kullanılıyor. Britanya'nın pek çok maddi kaynağı monarşiyi ayakta tutmaya çalışıyor ve buna kraliyet ödemesi deniyor. Yani kraliyet halkın vergileri ile geçiniyor. Birleşik Krallığın önde gelen gazetelerinden birisi olan The Guardian hangi kraliyet üyesinin ne kadar kazandığını hesapladı.

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  • Britanya Kraliyet ailesinin üyeleri ne kadar kazanıyor? Britanya Kraliyet ailesinin serveti

    KRAL III. CHARLES

    Kraliçe II. Elizabeth hayattayken Kral Charles, Galler Prensi'ydi. Bu unvanla resmi olarak bir maaş almıyordu. Şu ana kadar biriktirdiği bütün sevetini ülkenin Güneybatısındaki Cornwall Düklüğü'nden elde etti. 2002 ve 2022 yılları arasında ise katıldığı 10 bin 934 resmi faaliyetten toplam 612 milyon sterlin kazandı.

    Charles kral olduktan sonra servetinin yılda 20 milyon sterlini bulabileceği düşünülüyor. Ayrıca artık gelirlerini Cornwall değil, Lancester Düklüğü'nden sağlıyor.

    Kral olarak Charles, diğer kraliyet üyelerinin ve çalışanlarının maaşlarını ödemekle yükümlü. Bu nedenle de Birleşik Krallık Hazinesi'nden krailyet ailesine ayrılan 86,3 milyon sterline de erişimi var.
  • Britanya Kraliyet ailesinin üyeleri ne kadar kazanıyor? Britanya Kraliyet ailesinin serveti

    KONSORT KRALİÇE CAMİLLA

    Camilla 2005'te Charles'la evlenerek resmen kraliyet ailesine katıldı. 2022'de Kraliçe Elizabeth ölene kadar, Camilla'nın tüm masrafları Charles tarafından karşılanıyordu. Bu miktar kamuya duyurulmadı.

    Yakında Kraliçe olacak olan Camilla, Charles ile aynı kraliyet mülkerine sahip olacak. Ayrıca 1995 yılında kocasu Andrew Parker Bowles ile boşanmasından elde ettiği büyük bir çitlik evi de var.
  • Britanya Kraliyet ailesinin üyeleri ne kadar kazanıyor? Britanya Kraliyet ailesinin serveti

    GALLER PRENSİ WİLLİAM VE GALLER PRENSESİ CATHERİNE

    Günümüzün Galler Prensi olan William ve eşi Catherine'in üç evi var. Windsor Kalesi'nin yakınındaki Adelaide Cottage, Apartman 1A ve Kensington Sarayı. Unvan değişikliğinden önce William, babasının Cornwall Düklüğü'nden elde ettiği gelirden pay alıyordu. Bu miktar da basında açıklanmadı ama artık oradan gelen para tamamen William'ın olacak.

    Ayrıca William'ın annesi Prenses Diana ve büyükannesi Kraliçe II. Elizabeth'ten milyonlarca sterlinlik büyük bir miras kaldı.
  • Britanya Kraliyet ailesinin üyeleri ne kadar kazanıyor? Britanya Kraliyet ailesinin serveti

    SUSSEX DÜKÜ PRENS HARRY VE SUSEX DÜŞESİ PRENSES MEGAN

    2020 yılında Prens Harry ve Prenses Megan Markle, kraliyet ailesinden ayrılıp ABD'ye taşınmıştı. Ayrıca Harry, kraliyet ile ilgili bir kitap yazarak büyük tartışmalara neden olmuştu. Prens Harry 2005 ve 2019 yılları arasında 1190 resmi faaliyete katıldı. Eşi Megan ise 2018 ve 2019'da 179 resmi faaliyette göründü.

    Prens Harry'de daha önceden babasının elinde bulunan Cornwall Düklüğü'nden pay alıyordu. Ancak artık ne onun ne de eşinin geliri bilinmiyor. Yine de tıpkı William gibi, Harry'ye de annesi ve büyükannesinden büyük bir miras kaldığı biliniyor. Harry ve Megan kraliyetten ayrıldığı için artık oradan resmi bir gelir elde edemiyor.

    Kaynak: Independent, The Guardian

 

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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