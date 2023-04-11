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Sıralama değişti! İşte, dünyanın en değerli 10 futbol takımı!

Futbolcuların piyasa değeri güncellendi ve dünyanın en değerli takım kadroları belli oldu. İşte, dünyanın en değerli takımı...

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  • Sıralama değişti! İşte, dünyanın en değerli 10 futbol takımı!

    10. TOTTENHAM - 680,30 MİLYON EURO

    Tottenham kadrosu:

    Hugo Lloris - Kaleci

    Fraser Forster - Kaleci

    Alfie Whiteman - Kaleci

    Brandon Austin - Kaleci

    Cristian Romero - Stoper

    Eric Dier - Stoper

    Davinson Sánchez - Stoper

    Clément Lenglet - Stoper

    Japhet Tanganga - Stoper

    Ben Davies - Sol Bek

    Pedro Porro - Sağ Bek

    Emerson Royal - Sağ Bek

    Oliver Skipp - Önlibero

    Pierre-Emile Höjbjerg - Merkez orta saha

    Rodrigo Bentancur - Merkez orta saha

    Yves Bissouma - Merkez orta saha

    Pape Matar Sarr - Merkez orta saha

    Ryan Sessegnon - Orta saha sol

    Ivan Perisic - Orta saha sol

    Heung-min Son - Sol Kanat

    Arnaut Danjuma - Sol Kanat

    Dejan Kulusevsk - Sağ Kanat

    Lucas Moura - Sağ Kanat

    Harry Kane - Santrafor

     

    Richarlison - Santrafor
  • Sıralama değişti! İşte, dünyanın en değerli 10 futbol takımı!

    9. BARCELONA - 767 MİLYON EURO

    Barcelona kadrosu:

    Marc-André ter Stegen - Kaleci

    Iñaki Peña - Kaleci

    Arnau Tenas - Kaleci

    Ronald Araújo - Stoper

    Jules Koundé - Stoper

    Andreas Christensen - Stoper

    Eric García - Stoper

    Alejandro Balde - Sol Bek

    Marcos Alonso - Sol Bek

    Jordi Alba - Sol Bek

    Sergi Roberto - Sağ Bek

    Sergio Busquets - Önlibero

    Pedri - Merkez orta saha

    Gavi - Merkez orta saha

    Frenkie de Jong - Merkez orta saha

    Franck Kessié - Merkez orta saha

    Pablo Torre - On Numara

    Ansu Fati - Sol Kanat

    Ferran Torres - Sol Kanat

    Ousmane Dembélé - Sağ Kanat

    Raphinha - Sağ Kanat

     

    Robert Lewandowski - Santrafor
  • Sıralama değişti! İşte, dünyanın en değerli 10 futbol takımı!

    8. MANCHESTER UNİTED - 795,70 MİLYON EURO

    Manchester United kadrosu:

    David de Gea - Kaleci

    Jack Butland - Kaleci

    Tom Heaton - Kaleci

    Lisandro Martínez - Stoper

    Raphaël Varane - Stoper

    Harry Maguire - Stoper

    Victor Lindelöf - Stoper

    Phil Jones - Stoper

    Teden Mengi - Stoper

    Luke Shaw - Sol Bek

    Tyrell Malacia - Sol Bek

    Brandon Williams - Sol Bek

    Diogo Dalot - Sağ Bek

    Aaron Wan-Bissaka - Sağ Bek

    Casemiro -  Önlibero

    Scott McTominay - Önlibero

    Christian Eriksen - Merkez orta saha

    Marcel Sabitzer - Merkez orta saha

    Fred - Merkez orta saha

    Donny van de Beek - Merkez orta saha

    Zidane Iqbal - Merkez orta saha

    Kobbie Mainoo - Merkez orta saha

    Bruno Fernandes - On Numara

    Marcus Rashford - Sol Kanat

    Jadon Sancho - Sol Kanat

    Anthony Elanga - Sol Kanat

    Alejandro Garnacho - Sol Kanat

    Antony - Sağ Kanat

    Facundo Pellistri - Sağ Kanat

    Mason Greenwood - Sağ Kanat

    Anthony Martial - Santrafor

     

    Wout Weghorst - Santrafor
  • Sıralama değişti! İşte, dünyanın en değerli 10 futbol takımı!

    7. REAL MADRİD - 860, 50 MİLYON EURO

    Real Madrid kadrosu:

    Thibaut Courtois - Kaleci

    Andriy Lunin - Kaleci

    Éder Militão - Stoper

    David Alaba - Stoper

    Antonio Rüdiger - Stoper

    Nacho Fernández - Stoper

    Jesús Vallejo - Stoper

    Ferland Mendy - Sol Bek

    Daniel Carvajal - Sağ Bek

    Lucas Vázquez - Sağ Bek

    Álvaro Odriozola - Sağ Bek

    Aurélien Tchouaméni - Önlibero

    Federico Valverde - Merkez orta saha

    Eduardo Camavinga - Merkez orta saha

    Toni Kroos - Merkez orta saha

    Dani Ceballos  -Merkez orta saha

    Luka Modric - Merkez orta saha

    Vinicius Junior - Sol Kanat

    Eden Hazard - Sol Kanat

    Rodrygo - Sağ Kanat

    Marco Asensio - Sağ Kanat

    Karim Benzema - Santrafor

    Álvaro Rodríguez - Santrafor

     

    Mariano Díaz - Santrafor
  • Sıralama değişti! İşte, dünyanın en değerli 10 futbol takımı!

    6. LİVERPOOL - 879 MİLYON EURO

    Liverpool kadrosu:

    Alisson -Kaleci

    Caoimhín Kelleher - Kaleci

    Adrián - Kaleci

    Virgil van Dijk - Stoper

    Ibrahima Konaté - Stoper

    Joe Gomez - Stoper

    Joel Matip - Stoper

    Nathaniel Phillips - Stoper

    Rhys Williams - Stoper

    Andrew Robertson -Sol Bek

    Konstantinos Tsimikas - Sol Bek

    Trent Alexander-Arnold - Sağ Bek

    Calvin Ramsay - Sağ Bek

    Fabinho - Önlibero

    Stefan Bajcetic - Önlibero

    Thiago - Merkez orta saha

    Naby Keïta - Merkez orta saha

    Curtis Jones - Merkez orta saha

    Arthur Melo - Merkez orta saha

    Jordan Henderson -Merkez orta saha

    Alex Oxlade-Chamberlain - Merkez orta saha

    James Milner -Merkez orta saha

    Harvey Elliott - On Numara

    Fábio Carvalho - On Numara

    Luis Díaz - Sol Kanat

    Cody Gakpo - Sol Kanat

    Diogo Jota - Sol Kanat

    Mohamed Salah - Sağ Kanat

    Darwin Núñez - Santrafor

     

    Roberto Firmino - Santrafor
  • Sıralama değişti! İşte, dünyanın en değerli 10 futbol takımı!

    5. PSG - 882,55 MİLYON EURO

    PSG kadrosu:

    Gianluigi Donnarumma - Kaleci

    Sergio Rico - Kaleci

    Alexandre Letellier -  Kaleci

    Lucas Lavallée - Kaleci

    Marquinhos -Stoper

    Presnel Kimpembe - Stoper

    El Chadaille Bitshiabu - Stoper

    Sergio Ramos - Stoper

    Nuno Mendes - Sol Bek

    Juan Bernat - Sol Bek

    Achraf Hakimi - Sağ Bek

    Nordi Mukiele - Sağ Bek

    Timothée Pembélé -Sağ Bek

    Danilo Pereira - Önlibero

    Marco Verratti - Merkez orta saha

    Vitinha - Merkez orta saha

    Fabián Ruiz - Merkez orta saha

    Carlos Soler - Merkez orta saha

    Renato Sanches - Merkez orta saha

    Warren Zaïre-Emery -  Merkez orta saha

    Ismaël Gharbi - On Numara

    Neymar - Sol Kanat

    Lionel Messi - Sağ Kanat

    Kylian Mbappé - Santrafor

    Hugo Ekitiké - Santrafor

     

    Ilyes Housni - Santrafor
  • Sıralama değişti! İşte, dünyanın en değerli 10 futbol takımı!

    4. ARSENAL - 890 MİLYON EURO

    Arsenal kadrosu:

    Aaron Ramsdale - Kaleci

    Matt Turner -Kaleci

    William Saliba - Stoper

    Gabriel Magalhães -  Stoper

    Jakub Kiwior - Stoper

    Rob Holding - Stoper

    Oleksandr Zinchenko - Sol Bek

    Kieran Tierney - Sol Bek

    Ben White - Sağ Bek

    Takehiro Tomiyasu - Sağ Bek

    Thomas Partey - Önlibero

    Jorginho - Önlibero

    Mohamed Elneny - Önlibero

    Granit Xhaka - Merkez orta saha

    Martin Ødegaard - On Numara

    Emile Smith Rowe - On Numara

    Fábio Vieira - On Numara

    Gabriel Martinelli -Sol Kanat

    Leandro Trossard - Sol Kanat

    Bukayo Saka -  Sağ Kanat

    Reiss Nelson - Sağ Kanat

    Gabriel Jesus - Santrafor

     

    Eddie Nketiah - Santrafor
  • Sıralama değişti! İşte, dünyanın en değerli 10 futbol takımı!

    3. BAYERN MÜNİH - 979,70 MİLYON EURO

    Bayern Münih kadrosu:

    Manuel Neuer - Kaleci

    Yann Sommer - Kaleci

    Sven Ulreich - Kaleci

    Johannes Schenk - Kaleci

    Matthijs de Ligt - Stoper

    Dayot Upamecano -  Stoper

    Lucas Hernández - Stoper

    Alphonso Davies - Sol Bek

    Daley Blind -  Sol Bek

    João Cancelo - Sağ Bek

    Benjamin Pavard - Sağ Bek

    Noussair Mazraoui - Sağ Bek

    Josip Stanisic -  Sağ Bek

    Bouna Sarr - Sağ Bek

    Joshua Kimmich - Önlibero

    Leon Goretzka - Merkez orta saha

    Ryan Gravenberch - Merkez orta saha

    Jamal Musiala -  On Numara

    Paul Wanner -  On Numara

    Arijon Ibrahimovic  - On Numara

    Kingsley Coman - Sol Kanat

    Sadio Mané -  Sol Kanat

    Leroy Sané - Sağ Kanat

    Serge Gnabry - Sağ Kanat

    Thomas Müller - Forvet Arkası

    Mathys Tel - Santrafor

     

    Eric Maxim Choupo-Moting - Santrafor
  • Sıralama değişti! İşte, dünyanın en değerli 10 futbol takımı!

    2. CHELSEA - 1,02 MİLYAR EURO

    Chelsea kadrosu:

    Edouard Mendy - Kaleci

    Kepa Arrizabalaga - Kaleci

    Gabriel Slonina - Kaleci

    Marcus Bettinelli - Kaleci

    Wesley Fofana - Stoper

    Benoît Badiashile - Stoper

    Kalidou Koulibaly - Stoper

    Trevoh Chalobah - Stoper

    Thiago Silva - Stoper

    Marc Cucurella - Sol Bek

    Ben Chilwell - Sol Bek

    Lewis Hall - Sol Bek

    Reece James - Sağ Bek

    César Azpilicueta - Sağ Bek

    N’Golo Kanté - Önlibero

    Denis Zakaria - Önlibero

    Enzo Fernández - Merkez orta saha

    Mateo Kovacic - Merkez orta saha

    Conor Gallagher - Merkez orta saha

    Ruben Loftus-Cheek - Merkez orta saha

    Carney Chukwuemeka - Merkez orta saha

    Mason Mount - On Numara

    Kai Havertz -On Numara

    Mykhaylo Mudryk - Sol Kanat

    Raheem Sterling - Sol Kanat

    Christian Pulisic - Sağ Kanat

    Noni Madueke - Sağ Kanat

    Hakim Ziyech - Sağ Kanat

    João Félix - Forvet Arkası

    Armando Broja - Santrafor

    David Datro Fofana - Santrafor

     

    Pierre-Emerick Aubameyang - Santrafor
  • Sıralama değişti! İşte, dünyanın en değerli 10 futbol takımı!

    1. MANCHESTER CİTY - 1,05 MİLYAR EURO

    Manchester City kadrosu:

    Ederson - Kaleci

    Stefan Ortega - Kaleci

    Scott Carson - Kaleci

    Rúben Dias - Stoper

    Nathan Aké - Stoper

    John Stones - Stoper

    Aymeric Laporte - Stoper

    Manuel Akanji - Stoper

    Sergio Gómez - Sol Bek

    Benjamin Mendy  - Sol Bek

    Kyle Walker - Sağ Bek

    Rico Lewis - Sağ Bek

    Rodri - Önlibero

    Kalvin Phillips - Önlibero

    Máximo Perrone - Önlibero

    Ilkay Gündogan - Merkez orta saha

    Kevin De Bruyne - On Numara

    Bernardo Silva - On Numara

    Cole Palmer - On Numara

    Phil Foden - Sol Kanat

    Jack Grealish - Sol Kanat

    Riyad Mahrez - Sağ Kanat

    Erling Haaland - Santrafor

     

    Julián Álvarez - Santrafor

 

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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