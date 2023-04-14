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Türkiye Süper Lig mevkilerine göre en değerli 11 oyuncusu belli oldu!

Mevkilere göre en değerli 11 Türkiye Süper Lig oyuncusu güçleriyle öne çıkıyor. Süper Lig'de 22. hafta itibariyle piyasa değeri en yüksek oyuncular listesi güncellendi.

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  • Türkiye Süper Lig mevkilerine göre en değerli 11 oyuncusu belli oldu!

    ALTAY BAYINDIR - FENERBAHÇE - KALECİ - 13 MİLYON EURO

    14 Nisan 1998 yılında Osmangazi, Bursa'da doğan Altay Bayındır 25 yaşında ve şu an Fenerbahçe'de forma giyiyor.
  • Türkiye Süper Lig mevkilerine göre en değerli 11 oyuncusu belli oldu!

    FERDİ KADIOĞLU - FENERBAHÇE - SAĞ BEK - 15 MİLYON EURO

    Ferdi Erenay Kadıoğlu, 7 Ekim 1999 doğumlu Türk milli futbolcusu. Şu anda Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'de oynuyor.
  • Türkiye Süper Lig mevkilerine göre en değerli 11 oyuncusu belli oldu!

    VİCTOR NELSSON - GALATASARAY - STOPER - 16,5 MİLYON EURO

    14 Ekim 1998 doğumlu Danimarkalı Victor Nelssın, Galatasaray'ın Stoper'i olarak forma giyiyor.
  • Türkiye Süper Lig mevkilerine göre en değerli 11 oyuncusu belli oldu!

    ATİLLA SZALAİ - FENERBAHÇE - STOPER - 14 MİLYON EURO

    Atilla Arpad Szalai, stoper mevkiinde oynayan Macar mili futbolcu. Şu anda Türkiye Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'de forma giyiyor.
  • Türkiye Süper Lig mevkilerine göre en değerli 11 oyuncusu belli oldu!

    LİNCOLN - FENERBAHÇE - SOL BEK - 6 MİLYON EURO

    Lincoln Henrique Oliveira dos Santos 7 Kasım 1998 Brezilya doğumlu. Fenerbahçe'de forma giyiyor.
  • Türkiye Süper Lig mevkilerine göre en değerli 11 oyuncusu belli oldu!

    LUCAS TORREİRA - GALATASARAY - ORTA SAHA - 15 MİLYON EURO

    Uruguaylı milli Lucas Sebastian Torreira Di Pascua, 11 Şubat 1996 tarihinde doğdu. Süper Lig takımlarından Galatasaray'da oynuyor.
  • Türkiye Süper Lig mevkilerine göre en değerli 11 oyuncusu belli oldu!

    MİGUEL CRESPO - FENERBAHÇE - ORTA SAHA - 10 MİLYON EURO

    Miguel Crespo da Silva, Portekizli milli futbolcu. Fenerbahçe'de orta saha mevkiide oynuyor.
  • Türkiye Süper Lig mevkilerine göre en değerli 11 oyuncusu belli oldu!

    YUNUS AKGÜN - GALATASARAY - SAĞ KANAT - 8 MİLYON EURO

    Galatasaray'da sağ kanat mevkii'de oynayan Türk milli futbolcu Yunus Akgün 7 Temmuz 2000'de doğdu.
  • Türkiye Süper Lig mevkilerine göre en değerli 11 oyuncusu belli oldu!

    NİCOLO ZANİOLO - GALATASARAY - 10 NUMARA - 28 MİLYON EURO

    Nicolo Zaniolo Galatasaray'da orta saha veya kanat mevkiinde oynayan İtalyan futbulcudur.
  • Türkiye Süper Lig mevkilerine göre en değerli 11 oyuncusu belli oldu!

    KEREM AKTÜRKOĞLU - GALATASARAY - SOL KANAT - 13 MİLYON EURO

    21 Ekim 1998 doğumlu olan Muhammed Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'da sol kanat mekiinde oynuyor.
  • Türkiye Süper Lig mevkilerine göre en değerli 11 oyuncusu belli oldu!

    MAURO ICARDİ - GALATASARAY - FORVET - 18 MİLYON EURO

    Mauro Emanuel Icardi Rivero, Arjantinli milli fubolcudur ve Galatasaray'da forvet konumunda oynuyor.

 

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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