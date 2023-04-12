1. NEW YORK - 616.8 MİLYAR DOLAR

2.640 milyarderin 101'i New York ABD'de yaşıyor. Geçen yıl 6 milyarder şehri terk ettiği halde bu yıl yine birinci olmayı başardı. New York'taki servetin yaklaşık dörtte biri, şehrin en zengin vatandaşı Michael Bloomberg ile Julia Koch tarafından idare ediliyor.