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İşte Forbes'a göre dünyanın en zengin şehirleri!

Forbes dergisi milyarder sayısının en fazla olduğu şehirleri ele alarak dünyanın en zengin şehirleri listesini güncelledi. 2021 yılında dünyanın en zengin şehri New York seçilmişti. Peki, 2023 yılında dünyanın en zengin şehri hangi ülke oldu?

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  • İşte Forbes'a göre dünyanın en zengin şehirleri! Dünyanın en zengin şehirleri hangileri 2023?

    1. NEW YORK - 616.8 MİLYAR DOLAR

    2.640 milyarderin 101'i New York ABD'de yaşıyor. Geçen yıl 6 milyarder şehri terk ettiği halde bu yıl yine birinci olmayı başardı. New York'taki servetin yaklaşık dörtte biri, şehrin en zengin vatandaşı Michael Bloomberg ile Julia Koch tarafından idare ediliyor.

     
  • İşte Forbes'a göre dünyanın en zengin şehirleri! Dünyanın en zengin şehirleri hangileri 2023?

    2. HONG KONG - 286.8 MİLYAR DOLAR

    İkinci sırada yer alan Çin şehri Hong Kong'da 2023 itibari ile milyarder sayısı 70'e yükseldi. Bölgenin en zengin insanı ise 38 milyar dolarlık seveti ile Li Ka Shing.
  • İşte Forbes'a göre dünyanın en zengin şehirleri! Dünyanın en zengin şehirleri hangileri 2023?

    3. PEKİN - 247.2 MİLYAR DOLAR

    Çin'in başkenti ise 3. sırada, 2021 yılında birinci olan Pekin'de 68 milyarder yaşamaya devam ediyor. Şehrin en zengin insanı ise 45 milyar dolarlık serveti ile Zhang Yiming.

     
  • İşte Forbes'a göre dünyanın en zengin şehirleri! Dünyanın en zengin şehirleri hangileri 2023?

    4. ŞANGAY - 181.9 MİLYAR DOLAR

    4. sırada Çin'in bir diğer şehri Şangay yer alıyor. Şangay 2023'te 65 milyarder sayısı ile yükseldi. En zengin üyesi 39,1 milyar dolarlık serveti ile Colin Zheng Huang.
  • İşte Forbes'a göre dünyanın en zengin şehirleri! Dünyanın en zengin şehirleri hangileri 2023?

    5. LONDRA - 294.9 MİLYAR DOLAR

    Londra 63 milyardere ev sahipliği yaptığı için listede 6. sırada yer alıyor. Bunlardan en zengin olanı ise Len Blavatnik, serveti de 32, 1 milyar dolar.
  • İşte Forbes'a göre dünyanın en zengin şehirleri! Dünyanın en zengin şehirleri hangileri 2023?

    6. MOSKOVA - 307.1 MİLYAR DOLAR

    Rusya'nın Moskova bu sene altıncı sırada yer aldı.  Şehrin toplam serveti ise 307. 1 milyar dolar.
  • İşte Forbes'a göre dünyanın en zengin şehirleri! Dünyanın en zengin şehirleri hangileri 2023?

    7. MUMBAİ - 276. 4 MİLYAR DOLAR

    Hindistan'da yer alan Mumbai 7. sırada yer aldı ve toplam serveti 276.4 milyar dolar.
  • İşte Forbes'a göre dünyanın en zengin şehirleri! Dünyanın en zengin şehirleri hangileri 2023?

    8. SHENZHEN - 246 MİLYAR DOLAR

    Yine Çin'in bir şehri olan Shenzhen 8. sırada yer aldı. Toplam serveti 246 milyar dolar. Listeye göre en zengin şehirlerin büyük bir bölümü Çin'de yer alıyor.
  • İşte Forbes'a göre dünyanın en zengin şehirleri! Dünyanın en zengin şehirleri hangileri 2023?

    9. SİNGAPUR - 133.3 MİLYAR DOLAR

    Singapur listenin 9. sırasında yer alıyor ve toplam serveti 133.3 milyar dolar.
  • İşte Forbes'a göre dünyanın en zengin şehirleri! Dünyanın en zengin şehirleri hangileri 2023?

    10. DELHİ - 116.4 MİLYAR DOLAR

    Hindistan'da bulunan Delhi 10. sırada yer aldı ve toplam serveti 116.4 milyar dolar.

    Kaynak: Forbes.com

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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