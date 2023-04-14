KENDİ DOKUNUŞUNUZ BEYNİNİZ TARAFINDAN TAHMİN EDİLİR VE UNUTULMAZ

Beyin siz fark etmeden etfrafınızdan olup biten önemli şeyleri hayatta kalmak için önceden tahmin eder ve filtreler. Kendi dokunuşunuzu da hatırlayan ve filtreleyen beyin, kolunuzu veya bacağınızı kaşımaya yöneldiğinizde ne olacağını önceden bilir.