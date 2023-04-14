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İnsan neden kendi kendini gıdıklayamaz?

Başka bir insan aniden vücudun hassas bölümlerine dokunarak gıdıklamasına neden olurken, aynı işlevi kendiniz yaptığınızda gıdıklayamazsınız. Peki, neden aynı bölgeye dokunulduğu halde kendi kendimizi gıdıklayamayız?

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  • İnsan neden kendi kendini gıdıklayamaz? Neden kendimizi gıdıklayamayız?

    İNSANLAR KENDİ KENDİLERİNİ NEDEN GIDIKLAYAMAZ?

    Gıdıklama hissinin oluşması için derideki dokunma duyusunu algılayan sinirlerin hafifçe uyarılması gerekir. Bu his beynin iki farklı bölgesinde oluşur, Somatosensori korteks dokunma duygusununn yorumlandığı bölgedir. 

    Gıdıklanma hissini oluşturan hareket derikedi sinirlerin oluştuğu sinyallerle beraber beynin Anterior singulat korteksini etkinleştirir.

     
  • İnsan neden kendi kendini gıdıklayamaz? Neden kendimizi gıdıklayamayız?

    ASIL SUÇLU BEYNİMİZ

    Bilim insanları kendimizi gıdıklayamamızın asıl nedeninin beynimiz olduğunu söylüyor. İnsan beyni her fonksiyonu inanılmaz derecede iyi fark ederek çalışıyor. Çok iyi çalıştığı için insan kendini gıdıklayamıyor. Peki, ama nasıl?
  • İnsan neden kendi kendini gıdıklayamaz? Neden kendimizi gıdıklayamayız?

    KENDİ DOKUNUŞUNUZ BEYNİNİZ TARAFINDAN TAHMİN EDİLİR VE UNUTULMAZ

    Beyin siz fark etmeden etfrafınızdan olup biten önemli şeyleri hayatta kalmak için önceden tahmin eder ve filtreler. Kendi dokunuşunuzu da hatırlayan ve filtreleyen beyin, kolunuzu veya bacağınızı kaşımaya yöneldiğinizde ne olacağını önceden bilir.
  • İnsan neden kendi kendini gıdıklayamaz? Neden kendimizi gıdıklayamayız?

    SÜRPİZLER VÜCUDUNUZU ŞAŞIRTIR

    Gıdıklama hissiyatı karşı taraftan beklenmedik bir şekilde gerçekleştiği için vücut gerçek tepkisini ortaya çıkarır. Kendinizi gıdıklamaya çalıştığınızda ise ortada beyniniz için bir sürpriz faktör olmadığı için gülemezsiniz. Beyin önceden yapacağınız hareketi tahmin eder ve gerçekleştiğinde şaşırmaz.
  • İnsan neden kendi kendini gıdıklayamaz? Neden kendimizi gıdıklayamayız?

    ODAKLANDIĞINIZDA DAHA ÇOK HİSSEDERSİNİZ

    Beyin önemsiz duyumları dışarı atar, bir kalemi elinizde tutuğunuzda, kalemin verdiği hissiyatı ve parmaklarınızın durşusunu hissetmezsiniz. Ancak buna odaklanırsanız beyniniz anında kalemin parmanıza verdiği hissi size yansıtır. Böylece beklenmedik durumlara daha fazla konsantre olabilirsiniz.

 

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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