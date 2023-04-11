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Osmanlı padişahları hakkında bilinmeyen bilgiler!

Osmanlı Devleti'ni yüzyıllardır yöneten padişahlarında sıradan alışkanlıkları vardı. Devlet yönetiminin yanı sıra hobileri, fobileri ve farklı fiziksel özellikleri bulunuyordu. İşte, padişahların duyulmayan özellikleri...

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  • Osmanlı padişahları hakkında bilinmeyen şaşırtıcı bilgiler!

    IV. MEHMED

    Avcı lakabıyla bilinen ve 20 saat at üzerinde ava çıkan IV. Mehmed, 7 yaşında tahta geçip 39 yıl tahtta kalmıştır.
  • Osmanlı padişahları hakkında bilinmeyen şaşırtıcı bilgiler!

    IV. MURAD

    En sert padişahlardan birisi olan IV. Murad, satranç ve dama oyunlarını çok bilirdi. Koşu halindeki attan başka bir ata atlayabilecek kadar da iyi bir biniciydi.
  • Osmanlı padişahları hakkında bilinmeyen şaşırtıcı bilgiler!

    III. MURAD

    Çok fazla çocuğu olduğu bilinen III. Murad'ın kaynaklara göre 49 çocuğu olmuş ancak hiçbiri hayatta kalmamıştır. Ayrıca saatlere özel ilgisi vardı.
  • Osmanlı padişahları hakkında bilinmeyen şaşırtıcı bilgiler!

    KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN

    Giyinmesini bilen Kanuni Sultan Süleyman'nın özel ve zengin bir takı koleksiyonu vardı. Arapça, Farsça, Tatarca ve Çağatayca dillerini de biliyordu.
  • Osmanlı padişahları hakkında bilinmeyen şaşırtıcı bilgiler!

    YAVUZ SULTAN SELİM

    Farsça, Arapça ve Tatarca bilen Yavuz Sultan Selim, dedesi Fatih gibi bilgiye önem verirdi. Sert bir mizaca sahip olan Selim, o dönem birine beddua etmek isteyen "Yavuz'a sadrazam olursun inşAllah" derdi. 8 yıllık saltanatında 7 sadrazam değiştirmiştir.
  • Osmanlı padişahları hakkında bilinmeyen şaşırtıcı bilgiler!

    FATİH SULTAN MEHMED

    Fatih Sultan Mehmed'in haritacılığa özel bir ilgisi vardı. Arapça, Farsça, Yunanca, Sırpça ve Latinceyi biliyordu. Yemeklerini yalnız yerdi, saraya bu adeti getiren kişidir. Ağaç, sebze ve çicek yetiştirmeye meraklıydı. Zaman zaman sarayın bahçesinde bahçe ile ilgilenirdi.
  • Osmanlı padişahları hakkında bilinmeyen şaşırtıcı bilgiler!

    YILDIRIM BAYEZİD 

    Lakabı çok hızlı hareket etmesinden kaynaklanan Yıldırım Bayezid, İstanbul'u birkaç defa kuşatan padişahtır. Suyu çok sever ve bu nedenle Bursa Ulu Camii'nin içine şardıvan yaptırmıştır.
  • Osmanlı padişahları hakkında bilinmeyen şaşırtıcı bilgiler!

    I. MURAD

    Mevlana'ya büyük bir saygı ve sevgi besleyen I. Murad, suikastla şehit olan tek padişahtır.
  • Osmanlı padişahları hakkında bilinmeyen şaşırtıcı bilgiler!

    OSMAN GAZİ

    Osmanlı Devleti'nin kurucularından birisi olan Osman Gazi çok fazla farklı elbise giymeyi severdi. Ancak bunun nedeni müsriflik değildi, garipleri sevindirmek isterdi, birisi elbisesine dikkatlice baksa hemen çıkarıp ona bağışlardı.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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