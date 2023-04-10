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Markaların alım gücünü artırmak için uyguladığı şeytanın bile aklına gelmeyecek akıl oyunları!

Alışverişe çıktığınızda genelde aklınızda olan ürün sabittir. Ancak mağazalara girdikten sonra kendinizi başka ürünlere bakarken bulursunuz. Gereğinden fazla harcama yapar ve ihtiyacınız olmadığı halde ürün cazip geldiği için satın alırsınız. Peki, her defasında döngü haline gelen bu eylem tesadüf mü?

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  • Markaların uyguladığı akıl oyunları şeytanın bile aklına gelmez! İşte, markaların stratejileri

    MARKALAR ALGI YÖNETİMİNİ NASIL YAPIYOR?

    Markalar ürünlerini pazarlarken, reklam, ürün tasarım, mağaza tasarım, promosyonlar ve benzeri tüm faaliyetlere yönelik kararları verirken büyük bir strateji izliyor. Yapılan stratejik pazarlamalar sonrasında ürünlerin tasarımı, reklamlar ve birçok unsur algımızı yönetiyor ve ürüne yönelmemizi sağlıyor.
  • Markaların uyguladığı akıl oyunları şeytanın bile aklına gelmez! İşte, markaların stratejileri

    Bir markanın mağazasına girdiğinizde gördüğünüz her detay belirli bir algıyı canladırmak ve yönetmek için tasarlanır. Mağazanın sadece lokasyonu veya göze hoş gelen iç tasarımı değil, aynı zamanda zemin, duvar rengi, raf çeşidi, düzeni ve kokusu gibi birçok detay araştırmalar yapılarak oluşturuluyor.
  • Markaların uyguladığı akıl oyunları şeytanın bile aklına gelmez! İşte, markaların stratejileri

    ÜRÜNLER LÜKS, KALİTELİ VE İNDİRİMLİ OLARAK BİLEREK KONUMLANDIRILIR

    Mağaza içerisindeki ürünlerin konumu bile özellikle seçiliyor. Bazı bölümlerde indirimli ürünler ve fiyat ön plana çıkarılmaya çalışılırken, iki adım ötede sanki farklı bir mağazadaymış gibi fiyatın ön plana çıkmadığı ve indirimin olmadığı daha farklı ürünler görebilirsiniz. 

    Bunun nedeni ise marka kendi içerisinde alt marka oluşturarak, "kaliteli" ya da "lüks" kısmı arasında tercih algısı oluşturmaktır.
  • Markaların uyguladığı akıl oyunları şeytanın bile aklına gelmez! İşte, markaların stratejileri

    MAĞAZA DUVARLARI MARKANIN İFADESİNİ YANSITIR

    Kullanılan renkler temsil ettikleri anlamları ifade eder. Örneğin, kırmızı renk güçlü, heyecanlı, sıcak ve şefkali olarak algılanırken, mavi renk serin, sakin ve saygıdeğer olarak algılanır. Bu nedenle mağazaların renk seçimi, ifade ettikleri anlama göre değişir.

    Süpermarketlerde amaç müşteriyi daha uzun süre içeride tutmak olduğu için temiz algısı oluşturulur, yani beyaz ve bej gibi natürel renkler seçilir.
  • Markaların uyguladığı akıl oyunları şeytanın bile aklına gelmez! İşte, markaların stratejileri

    HER MARKANIN KENDİNE ÖZGÜ KOKUSU VAR

    Markaların en büyük algı yöntemlerinden birisi koku. Koku zor unutulan bir duyu olduğu için her markanın kendine özgü bir kokusu vardır. Uzun süre tüketicinin mağazada kalmasını isteyen marka kendine özgü kokusunu her daim duyurmayı genellikle başarır.

    Yapılan araştırmalara göre güzel kokan ürünler tüketiciler tarafından yüzde 84 oranında daha çok tercih ediliyor. Örneğin Aber&Crombie markası sattığı ürünlerin üzerine de koku sıkar. Bu sayede tüketiciler markanın kokusunu ayırt edebilir.
  • Markaların uyguladığı akıl oyunları şeytanın bile aklına gelmez! İşte, markaların stratejileri

    MAĞAZALARDA ÇALAN MÜZİKLER TESADÜF DEĞİL

    Mağazaların bir diğer taktiği ise müzik. Yapılan araştırmalar bir mağazada yavaş tempolu müziklerin hareketleri yavaşlattığı, hızlı tempolu olanların ise hızlandırdığını tespit etti. 

    Markalar mağazaların içerisinde daha çok vakit geçirilmesini istediği için yavaş tempolu müzikleri tercih ediyor. Hızlıca girip çıkmalarını isterse daha hareketli müzikler çalıyor.

    Yapılan bir diğer araştırmaya göre ise caz müzik daha çok para harcanmasına neden oluyor. Caz ve klasik müzik daha lüks markalara yönelmemizi sağlıyor.
  • Markaların uyguladığı akıl oyunları şeytanın bile aklına gelmez! İşte, markaların stratejileri

    REKLAMLAR BİLEREK AKŞAM KUŞAĞINDA SIK GÖSTERİLİR

    Reklamların sadece akşam kuşağında sık sık verilmesinin nedeni ise kişinin en savunmasız olduğu an olmasıdır. Akşam ve gece kuşağında insanların televizyona veya telefona daha çok vakit ayırabileceği düşüncesi olduğu için markalar bu saatlerde reklam yayınlarını iletiyorlar.

    NETFLİX BİLEREK KISA LİSANS SÖZLEŞMELERİ YAPIYOR

    Netflix gibi dijital plarformların bazı popüler yayınların lisansını uzun süreli almamasının nedeni ise kaçırma korkusunu hissettirmek. Normalde uzun süre alabilirler, ancak izleyicilerin ertlemesini istemedikleri için kısa süreli sözleşmeler yapıyorlar. Böylece izleyici kaçırmamak için hemen izleyemek zorunda kalıyor.

 

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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