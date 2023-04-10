ÜRÜNLER LÜKS, KALİTELİ VE İNDİRİMLİ OLARAK BİLEREK KONUMLANDIRILIR

Mağaza içerisindeki ürünlerin konumu bile özellikle seçiliyor. Bazı bölümlerde indirimli ürünler ve fiyat ön plana çıkarılmaya çalışılırken, iki adım ötede sanki farklı bir mağazadaymış gibi fiyatın ön plana çıkmadığı ve indirimin olmadığı daha farklı ürünler görebilirsiniz.

Bunun nedeni ise marka kendi içerisinde alt marka oluşturarak, "kaliteli" ya da "lüks" kısmı arasında tercih algısı oluşturmaktır.