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Tarihin en sıra dışı "Yok artık" dedirten 10 güzellik uygulaması!

Tarih boyunca güzelleşmek hep önemli oldu. Kadınlar için bir statü haline gelen güzellik için geçmişte yapılan standartlar oldukça ekstrem seviyede. İşte, en sıra dışı güzellik yöntemleri...

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  • Tarihin en sıra dışı "Yok artık" dedirten 10 güzellik uygulaması!

    1. BELLADONA İLE KÖRLÜK

    İtalya'da Rönesans döneminde büyük göz bebekleri güzel kadınların sahip olduğu bir özellikti. Kadınlar bunu elde etmek için belladonna adı verilen zehirli bitkiyi gözlerine dökerdi. Belladona, kişileri kör etme, bulanık görme ve kalp atışlarını hızlandırma gibi yan etkilere sahip.

     

     
  • Tarihin en sıra dışı "Yok artık" dedirten 10 güzellik uygulaması!

    2. TÜBERKÜLOZ GÜZELLİĞİ

    Tüberküloz, halk arasında bilinen adıyla verem hastalığı, Viktorya döneminde en uç güzellik trendlerinden birisi olarak kullanıldı. Kadınlar solgun ten, kırmızı dudaklar ve ince bek dahil olmak üzere bu hastalığın neden olduğu görünüme hayran duyardı.

     

     
  • Tarihin en sıra dışı "Yok artık" dedirten 10 güzellik uygulaması!

    3. BAĞIRSAK KURDU

    1900'lerin başlarında kadınlar zayıflamak için bağırsak kurdu yerdi. Tenya da denilen kurtlar, daha küçükken bir hapın içerisine konur ve tüketilirdi. Arkasındaki mantık ise tenyaların bağırsakta büyüyerek besinleri yemesi ve bu şekikde kilo vermekti. Kişi hedefine ulaşınca da antiparazitik hapı içerek tenyalardan kurtuldu. Bununla beraber tenyalar bağırsak içersinde 9 metreye kadar büyüyebilir ve epilepsi, bunama gibi yan etkilere neden olabilir, bu nedenle çok tehlikelidir.

     
  • Tarihin en sıra dışı "Yok artık" dedirten 10 güzellik uygulaması!

    4. KEÇİ KILINDAN TEK KAŞ

    Antik Yunan'da yaşayan insanlar tek kaşlı kadınları çekici bulurdu. Hatta doğal olarak tek kaş olamayan kadınlar bu görünüme sahip olmak için keçi kıllarını ağaç reçinesi ile biribirine yapıştırıp kaşlarının ortasına eklerdi.

     
  • Tarihin en sıra dışı "Yok artık" dedirten 10 güzellik uygulaması!

    5. MİNİK AYAKLAR

    Altın Lotus olarak bilinen bu akım, Çin'de on üçüncü yüzyılda ortaya çıktı. O zamanlar en beğenilen kadınlar küçük ayaklıydı. Kadınlar çok küçük yaşlardan itibaren ayak parmaklarını aşağıya doğru bağlardı, oldukça acılı bir işlemdi.

     
  • Tarihin en sıra dışı "Yok artık" dedirten 10 güzellik uygulaması!

    6. SİYAH DİŞLER

    Vietnam'da siyah dişler bir zamanlar güzellik için kullanılırdı ve kötü enerjiden koruduğuna inanılırdı. Ancak bu görünüme ulaşmak kolay değildi. Kız çocukları daha 13 yaşında iken dişleri siyahlatılmaya çalışılırdı.
  • Tarihin en sıra dışı "Yok artık" dedirten 10 güzellik uygulaması!

    7. KAŞSIZ, GENİŞ ALIN

    Kraliçe I. Elizabeth zekanın sembolü olarak geniş alın trendini kullanırdı. Bu dönemde kadınlar kaşsız ve büyük alınları ile çok çekici bulunurdu. Bu görünüme kavuşmak için ceviz yağı, amonyak ve sirkeye batırılan bandajlar kullanılırdı. 

     
  • Tarihin en sıra dışı "Yok artık" dedirten 10 güzellik uygulaması!

    8. GAMZE MAKİNESİ

    Gamze tairih boyunca hep bir güzellik algısı olarak görüldü. Artık ameliyatla bile gamze yapılıyor. Bu ameliyattan önce 1936'da Isabella Gilbert, oldukça farklı bir makine icat etti, bu makine ile gamze oluşturabildiğini iddia etti.

     
  • Tarihin en sıra dışı "Yok artık" dedirten 10 güzellik uygulaması!

    9. GÜVERCİN DIŞKISI

    Kelliği yenmek için eski Yunanlılar, kimyon, güvercin pisliği, yaban turbu ve ısırgan otu ile macun yaparak kafalarına sürerdi. 

     
  • Tarihin en sıra dışı "Yok artık" dedirten 10 güzellik uygulaması!

    10. TEHLİKELİ KİMYASALLAR İLE GÖZ MAKYAJI

    Eski Mısırlılar cesur ve renkli göz makyajları ile tanınırlar. O dönemlerde ağır metallerden makyaj malzemeleri  yapılıyordu. Bunlar arasında yeşil bakır cevheri, kurşun sülfür ve kurşun bazlı sürmeler bulunuyordu. 

    Kaynak: Bright Side

     

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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