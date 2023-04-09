3. BAĞIRSAK KURDU

1900'lerin başlarında kadınlar zayıflamak için bağırsak kurdu yerdi. Tenya da denilen kurtlar, daha küçükken bir hapın içerisine konur ve tüketilirdi. Arkasındaki mantık ise tenyaların bağırsakta büyüyerek besinleri yemesi ve bu şekikde kilo vermekti. Kişi hedefine ulaşınca da antiparazitik hapı içerek tenyalardan kurtuldu. Bununla beraber tenyalar bağırsak içersinde 9 metreye kadar büyüyebilir ve epilepsi, bunama gibi yan etkilere neden olabilir, bu nedenle çok tehlikelidir.