HER KOŞULDA HALKA DESTEK ÇIKILIYOR

Diğer etkenler ise güçlü sosyal destek, fikir özgürlüğü ve düşük yolsuzluk seviyeleri gibi faktörler. Ülkenin sağlık sistemi kamu tarafından finanse ediliyor ve özel sağlık sektörü çok küçük ölçekte varlık gösteriyor. Toplu taşıma güvenlirliği ile berabaer ekonomisi de oldukça iyi, Helsinki Havaalanı Kuzey Avrupa'nın en iyi olarak değerlendiriyor.

Finlandiya eşitlikçi okullara sahip ve hangisini seçerseniz seçin iyi bir eğitim alma olasılığı oldukça yüksek. Aynı zamanda sosyal konutların varlığı, evsizliğin az rastlanması birçok etkilerden birisi.