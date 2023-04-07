PASKALYA BAYRAM'INDA NEDEN YUMURTA BOYANIR?

Paskalya yumurtası veya bahar yumurtası, ilkbaharı kutlamak için verilen özel yumurtalardır. Yumurta kadim kültürlerde dünyanın yeniden canlanmasının sembolü olarak kullanılırdı ve bu adet sonradan Hristiyanlar tarafından benimsendi.