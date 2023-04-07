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Meğer başka ülkelerde isimleri farklıymış! İşte birden fazla ismi olan 12 ünlü marka!

Her gün marketlerde gördüğümüz büyük markalar, diğer ülkelerdeki yerel pazarlara uyum sağlayabilmek için isim değişikliği yapıyor. Örneğin Algida 13 farklı isime sahip.

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  • Meğer başka ülkelerde isimleri farklıymış! İşte birden fazla adı olan 12 marka!

    1. BUGER KİNG 

    Avustralya'da Burger King'in adı "Hungry Jack's" olarak bilinir. İsim değişikliğinin sebebi ise Burger King, Avustralya pazarına girmeye karar verdiğinde ismin başka bir firma tarafından kullanıyor olmasıydı.
  • Meğer başka ülkelerde isimleri farklıymış! İşte birden fazla adı olan 12 marka!

    2. KFC

    Kanada'da KFC olarak bildiğimiz tavuklar, "Poulet Frit Kentucky" yani "PFK" ismi ile tanınıyor. Kanada'nın Quebec şehrinde dil konusundaki katı yasaları nedeniyle markanın isminin Franzsızca çevirisi olan "PFK" kullanılmasına karar verildi.
  • Meğer başka ülkelerde isimleri farklıymış! İşte birden fazla adı olan 12 marka!

    3. LAY'S

    Ülkemizde Lay's olarak bildiğimiz patates cipsi markası, başka ülkelerde çok farklı isimlerle kullanılıyor. Örneğin İngiltere'de adı "Walkers", Meksika'da "Sabritas", İsrail'de "Taquchips", Mısır'da "Chipsy" ismi ile biliniyor.
  • Meğer başka ülkelerde isimleri farklıymış! İşte birden fazla adı olan 12 marka!

    4. ALGİDA

    Algida dondurmalar İtalya, Yunanistan ve Türkiye'de yine Algida ismi ile biliniyor. İspanya'da ise "Frigo", İsviçre'de "Lusso", Hollanda ve Belçika'da "Ola", Amerika'da "Good Humor", Güney Afrika'da "Frisko" gibi isimlerle tanınıyor.
  • Meğer başka ülkelerde isimleri farklıymış! İşte birden fazla adı olan 12 marka!

    5. COCA- COLA LİGHT

    Ülkemizde ve Avrupa'da Coca - Cola Light olarak satılan şekersiz kola, Amerika'da "Diet Coke" ismiyle satılır.
  • Meğer başka ülkelerde isimleri farklıymış! İşte birden fazla adı olan 12 marka!

    6. DOMESTOS

    Domestos ismiyle bilinen çamaşır suyu deterjanı, başka ülkelerde farklı isimlere sahip. Örneğin, Arjantin, Uruguay ve Vietnam'da "Vim" iken, Hollanda'da "Glorix", Yunanistan'da "Klinex", Hindistan ve Filipinler'de "Domex"olarak bilinir.
  • Meğer başka ülkelerde isimleri farklıymış! İşte birden fazla adı olan 12 marka!

    7. VASELİNE

    Ülkemizde Vaseline olarak tanıdığımız marka, İspanya ve Portekiz'de "Vasenol" olarak satılır.
  • Meğer başka ülkelerde isimleri farklıymış! İşte birden fazla adı olan 12 marka!

    8. AXE

    Axe deodorant markası, Yeni Zelanda ve Çin'de "Lynx" ismi ile satılır.
  • Meğer başka ülkelerde isimleri farklıymış! İşte birden fazla adı olan 12 marka!

    9. REXONA

    Rexona isimli deodorant markası, İngiltere'de "Sure", Amerika'da "Degree" ismi ile satılır.
  • Meğer başka ülkelerde isimleri farklıymış! İşte birden fazla adı olan 12 marka!

    10. DR. OETKER

    Ülkemizde "Dr. Oetker" olarak satılan marka, İtalya'da "Cameo" olarak satılıyor.
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