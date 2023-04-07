4. ALGİDA

Algida dondurmalar İtalya, Yunanistan ve Türkiye'de yine Algida ismi ile biliniyor. İspanya'da ise "Frigo", İsviçre'de "Lusso", Hollanda ve Belçika'da "Ola", Amerika'da "Good Humor", Güney Afrika'da "Frisko" gibi isimlerle tanınıyor.