Halkalı güneş tutulmasında ise, Ay yine Güneş ile Dünya arasına girer ancak Güneş'i tamamen örtmez. Böylece Güneş, Ay'ın etrafında ateş çemberi adı da verilen bir halka gibi gözükür.

Hibrit tutulma ise en kısa tanımı ile halkalı tutulma ve tam tutulmanın birleşimidir. Çok nadir gerçekleşen bu olay 20 Nisan Perşembe günü yaşanacak.