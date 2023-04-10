1. DANYANG - KUNSHAN KÖPRÜSÜ - ÇİN

Danyang - Kunshan köprüsü, Çin'in Jiangsu eyaletinde bulunan bir demiryolu köprüsüdür. Köprü Danyang, Changzhou, Wuxi, Suzhou ve Kunshan kentlerinden geçer. Pekin - Şanghay yüksek hızlı demiryolunun bir parçası olan köprü 164.8 kilometre uzunluğu ile dünyanın en uzun köprüsüdür.