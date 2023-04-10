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Dünyanın en uzun köprü ve viyadükleri! Karşı kıyısı görünmeyen köprüler var!

Karşı kıyısı görünmeyecek kadar uzun köprüler, bazıları gölün üzerine inşa edilmişken, bazıları ise şehirler arası bir metro köprüsü. Köprülerle beraber, şehirleri birbirine bağlayan viyadükleri de listeledik. İşte, dünyanın en uzun köprüleri...

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  • Dünyanın en uzun köprü ve viyadükleri! Karşı kıyısı görünmeyen köprüler var!

    10. MANCHAC BATAKLIK KÖPRÜSÜ - ABD

    Manchac köprüsü, ABD'nin Louisiana eyaletinde bulunan ikiz beton ayaklı bir köprüdür. Toplam uzunluğu 36 kilometre ile dünyanın en uzun 10. köprüsü olarak listede yer alıyor. ABD eyaletler arası otoyol sistemindeki en uzun köprüdür.

     
  • Dünyanın en uzun köprü ve viyadükleri! Karşı kıyısı görünmeyen köprüler var!

    9. WUHAN METRO KÖPRÜSÜ - ÇİN 

    Wuhan metro köprüsü, Wuhan'daki ilk yükseltilmiş metro hattıdır. Huanqpulu ve Zongguan istastonlarını birbirine bağlayan metro viyadüğü 2004'ten beri faaliyet gösteriyor. Wuhan metro köprüsü  37 kilometredir.
  • Dünyanın en uzun köprü ve viyadükleri! Karşı kıyısı görünmeyen köprüler var!

    8. PONTCHARTRAİN GÖLÜ GEÇİDİ - ABD

    Pontchartrain gölü geçidi (Lake Pontchartrain Causeway), ABD'nin Louisiana eyaletinde bulunan baskül bir köprüdür. 30 Ağustos 1956'da açılan köprü Metaire ve Mandeville'i birbirine bağlar. Guinness Dünya Rekorlar'ına göre 38 kilometre uzunluğundaki köprü, dünyanın en uzun kesintisiz köprüsü.
  • Dünyanın en uzun köprü ve viyadükleri! Karşı kıyısı görünmeyen köprüler var!

    7. PEKİN BÜYÜK KÖPRÜSÜ - ÇİN 

    Pekin büyük köprüsü, Pekin - Şangay yüksek hızlı demiryolu üzerinde bulunur ve 48,15 kilometre uzunluğundadır.
  • Dünyanın en uzun köprü ve viyadükleri! Karşı kıyısı görünmeyen köprüler var!

    6. BANG NA OTOYOLU - TAYLAND

    Resmi adı Burapha Withi otoyolu, 55 kilometre uzunluğunda, altı şeritli yükseltmiş bir yoldur. Ücretli olan yol 34 numaralı ulusal karayolu güzergahının üzerinden geçer.
  • Dünyanın en uzun köprü ve viyadükleri! Karşı kıyısı görünmeyen köprüler var!

    5. WEİNAN WEİHE BÜYÜK KÖPRÜSÜ - ÇİN 

    Weinan Weihe büyük köprüsü, Çin'in "Batıya açılan doğal kapısı" olan Wei Nehri'nin üzerinden geçer. Viyadük, Zhengzhou-xi'an yüksek hızlı demiryolunun bir parçasıdır. 2008 yılında tamamlanan köprü 79 kilometredir. Demiryolu ise 2010'da ulaşıma açıldı.
  • Dünyanın en uzun köprü ve viyadükleri! Karşı kıyısı görünmeyen köprüler var!

    4. TİANJİN BÜYÜK KÖPRÜSÜ - ÇİN 

    2010 yılında tamamlanan ve 2011 yılında açılan Tianjin büyük köprüsü, Pekin - Şanghay yüksek hızlı demiryolunun parçasını oluşturan bir başka köprüdür. Yoğun nüfuslu alanlarda yüksek hızlı trenleri taşıyan viyadük her biri ayrı ayrı inşa edilip birleştirilen 32 ayrı bölümden oluşur. Tianjin büyük köpürüsü 113 kilometredir.
  • Dünyanın en uzun köprü ve viyadükleri! Karşı kıyısı görünmeyen köprüler var!

    3. CANGDE BÜYÜK KÖPRÜSÜ - ÇİN

    Tianjin büyük köprüsü gibi, Cangde büyük köprüsü de Pekin - Şanghay yüksek hızlı demiryolunun bir parçasıdır. Toplam 3.092 iskeleye sahip olan viyadük, deprem gibi sismik faaliyetlere karşı inşa edildi. Cangde büyük köprüsü 116 kilometre.

     
  • Dünyanın en uzun köprü ve viyadükleri! Karşı kıyısı görünmeyen köprüler var!

    2. CHANGHUA - KAOHSİUNG VİYADÜĞÜ - TAYVAN

    Viyadük, dünyanın en uzun ikinci köprüsüdür. Taycan yüksek hızlı demiryolu ağının bir parçasıdır. Changhua - Kaohsiung viyadüğü 157 kilometredir.
  • Dünyanın en uzun köprü ve viyadükleri! Karşı kıyısı görünmeyen köprüler var!

    1. DANYANG - KUNSHAN KÖPRÜSÜ - ÇİN

    Danyang - Kunshan köprüsü, Çin'in Jiangsu eyaletinde bulunan bir demiryolu köprüsüdür. Köprü Danyang, Changzhou, Wuxi, Suzhou ve Kunshan kentlerinden geçer. Pekin - Şanghay yüksek hızlı demiryolunun bir parçası olan köprü 164.8 kilometre uzunluğu ile dünyanın en uzun köprüsüdür.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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