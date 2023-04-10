2. BEN - HUR (1959) - IMDB: 8.1 (11 ÖDÜL)

"Ben - Hur", Lew Wallace'ın romanından esinlenilmiştir. Film, İsa'nın yaşadığı dönemde Romalıların hüküm sürdüğü bir Orradoğu ülkesinde geçer. Filmin ünlü yarış sahnesi sinema tarihinin en unutulmaz sahnelerinden biri olarak kabul edilir.

Ben-Hur, En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Erkek Oyuncu ve En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dahil olmak üzere 11 dalda Oscar ödülü kazandı.