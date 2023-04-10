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Dünyada en çok Oscar Ödülü kazanan filmler ve oyuncular!

Her yıl Oscar Ödülleri sahiplerini buluyor. 2023 yılının Oscar kazanan filmi ve oyuncuları geçtiğimiz aylarda belli oldu. Birde en'lerin listesinin bulunduğu dünyada en çok Oscar Ödülü kazanan filmleri ve oyuncular var. İşte, Oscar'ın En'leri...

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  • Dünyada en çok Oscar Ödülü kazanan filmler ve oyuncular! En çok Oscar kazanan film ve oyuncu

    Sinema dünyasının en prestijli ödülü olan Oscar, her yıl düzenlenen törenlerle en iyi film, oyuncu yönetmen, senarist ve diğer sanatçılar gibi 36 farklı kategoride sahibini bulur. İlk Oscar ödül töreni sadece 15 dakika sürmüştür ve 12 ödül verilmiştir. İlk "En İyi Film" ödülünü "Wings" adlı yapım kazandı.
  • Dünyada en çok Oscar Ödülü kazanan filmler ve oyuncular! En çok Oscar kazanan film ve oyuncu

    EN ÇOK OSCAR ÖDÜLÜ KAZANAN FİLMLER

    1. THE LORD OF THE RİNG: RETURN OF THE KİNG - YÜZÜKLERİN EFENDİSİ: KRALIN DÖNÜŞÜ (2003) - IMDB: 9.0 (11 ÖDÜL)

    "The Lord of the Ring: Return of the King", ünlü yazar J.R.R Tolkien'in romanından uyarlanılmış filmdir. Film, Orta Dünya'nın kurgusal versiyonunda geçer ve üç filmin son filmini Peter Jackson üstlenmiştir.

    Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü; En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Uyarlama Senaryo ve En İyi Görsel Efekt dahil olmak üzere 11 dalda Oscar kazandı.
  • Dünyada en çok Oscar Ödülü kazanan filmler ve oyuncular! En çok Oscar kazanan film ve oyuncu

    2. BEN - HUR (1959) - IMDB: 8.1 (11 ÖDÜL)

    "Ben - Hur", Lew Wallace'ın romanından esinlenilmiştir. Film, İsa'nın yaşadığı dönemde Romalıların hüküm sürdüğü bir Orradoğu ülkesinde geçer. Filmin ünlü yarış sahnesi sinema tarihinin en unutulmaz sahnelerinden biri olarak kabul edilir.

    Ben-Hur, En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Erkek Oyuncu ve En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dahil olmak üzere 11 dalda Oscar ödülü kazandı.
  • Dünyada en çok Oscar Ödülü kazanan filmler ve oyuncular! En çok Oscar kazanan film ve oyuncu

    3. TİTANİC (1997) - IMDB: 7.9 (11 ÖDÜL)

    "Titanik", James Cameron'ın yönettiği, Leonardo DiCaprio ve Kate Winslet'in başrollerini paylaştığı tarihteki gerçek bir olaydan uyarlanan romantik dram filmidir.

    Film, RMS Titanic adlı lüks geminin 1912 yılındaki  faciasını konu alır. Titanic; En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Özgün Şarkı ve En İyi Görsel Efekt dahil olmak üzere 11 dalda ödül kazandı.
  • Dünyada en çok Oscar Ödülü kazanan filmler ve oyuncular! En çok Oscar kazanan film ve oyuncu

    4. THE LAST EMPEROR - SON İMPARATOR (1987) - IMDB: 7.7 (9 ÖDÜL)

    "Son İmparator" Çin'in son imparatoru olan Pu Yi'nin hayatını konu alan 1987 yapımı bir filmdir. Film; En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Uyarlama Senaryo ve En İyi Tasarım dahil 9 ödül kazandı.

     

     
  • Dünyada en çok Oscar Ödülü kazanan filmler ve oyuncular! En çok Oscar kazanan film ve oyuncu

    5. WEST SİDE STROY - BATI YAKASININ HİKAYESİ (1961) - IMDB: 7.6 (10 ÖDÜL)

    "West Side Story", Arthur Laurents, Leonard Bernstein ve Stephen Sondheim tarafından yaratılan bir Broadway müzikalinden uyarlandı. 

    Film; En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ve En İyi Özgün Şarkı dahil olmak üzere 10 ödül kazandı.

     
  • Dünyada en çok Oscar Ödülü kazanan filmler ve oyuncular! En çok Oscar kazanan film ve oyuncu

    6. GONE WİTH THE WİND - RÜZGAR GİBİ GEÇTİ (1939) - IMDB: 8.2 (8 ÖDÜL)

    Margaret Mitchell'in romanından uyarlanan film, Güney Amerika'da geçen Amerika İç Savaşı sırasında ve sonrasında yaşananları ele alır.

    Gone with the Wind; En İyi Film, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Yönetmen ve En İyi Senaryo dahil olmak üzere 8 dalda ödül kazandı.

     
  • Dünyada en çok Oscar Ödülü kazanan filmler ve oyuncular! En çok Oscar kazanan film ve oyuncu

    7. THE ENGLİSH PATİENT - İNGİLİZ HASTA (1996) - IMDB: 7.4 (9 ÖDÜL)

    The English Patient, Michael Ondaatje'nin romanından uyarlandı. İkinci Dünya Savaşı sırasında Kuzey Afrika'da geçen film, bir uçak kazası sonucu yüzü tanınmayacak şekilde yanan adamın hikayesini konu alır.

    The English Patient; En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Erkek Oyuncu ve En İyi Uyarlama Senaryo dahil olmak üzere 9 dalda ödül kazandı.

     

     
  • Dünyada en çok Oscar Ödülü kazanan filmler ve oyuncular! En çok Oscar kazanan film ve oyuncu

    8. ONE FLEW OVER THE CUCKOO'S NEST - GUGUK KUŞU (1975) - IMDB: 8.7 (5 ÖDÜL)

    Guguk Kuşu, Ken Kesey'nin romanından esinlenildi. 1975 yapımı film, Oregon'daki akıl hastenesinde geçen hikayesiyle dikkat çeker. 

    En İyi Film, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Yönetmen ve En İyi Uyarlama Senaryo dahil olmak üzere 5 dalda ödül kazandı. Bu ödüllerle birlikte, film tarihinin en iyi yapımlarından biri olarak kabul edilir.

     
  • Dünyada en çok Oscar Ödülü kazanan filmler ve oyuncular! En çok Oscar kazanan film ve oyuncu

    9. SCHİNDLER'S LİST- SCHİNDLER'IN LİSTESİ (1993) - IMDB: 9.0 (7 ÖDÜL)

    Schindler'a List, Steven Spielberg tarafından 1993 yılında yönetilen bir filmdir. Film, İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanya'sında yaşayan Polonyalı Yahudilerin gerçek hayat hikayelerinden esinlenilerek, Oskar Schindler adlı bir iş adamının yaşamını anlatır.

    Schindler’s List; En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Uyarlama Senaryo ve En İyi Kurgu dahil olmak üzere 7 dalda ödül kazandı.
  • Dünyada en çok Oscar Ödülü kazanan filmler ve oyuncular! En çok Oscar kazanan film ve oyuncu

    KATHARİNE HEPBURN - 4 ÖDÜL

    Sinema tarihinin en büyük oyuncularından biri olarak kabul edilen Katharine Hepburn, En İyi Kadın Oyuncu dalında 4 kez Oscar kazandı. Oscar ödülüne layık görülmesini sağlayan filmler: “Morning Glory” (1933), “Guess Who’s Coming to Dinner” (1967), “The Lion in Winter” (1968) ve “On Golden Pond” (1981).
  • Dünyada en çok Oscar Ödülü kazanan filmler ve oyuncular! En çok Oscar kazanan film ve oyuncu

    EN ÇOK OSCAR KAZANAN OYUNCULAR

    DANİEL DAY - LEWİS - 3 ÖDÜL

    Üç kez En İyi Erkek Oyuncu dalında Oscar kazanan Daniel Day Lewis, sinema tarihindeki en saygın oyunculardan birisi. Oscar ödülü kazandığı filmler: “My Left Foot” (1989), “There Will Be Blood” (2007) ve “Lincoln” (2012).
  • Dünyada en çok Oscar Ödülü kazanan filmler ve oyuncular! En çok Oscar kazanan film ve oyuncu

    JACK NİCHOLSON - 3 ÖDÜL

    Sinemanın en ikonik oyuncularından birisi olan Jack Nicholson, üç kez En İyi Erkek Oyuncu dalında Oscar kazandı. Oscar ödülü kazanmasını sağlayan filmler: “One Flew Over the Cuckoo’s Nest” (1975), “Terms of Endearment” (1983) ve “As Good as It Gets” (1997).

     
  • Dünyada en çok Oscar Ödülü kazanan filmler ve oyuncular! En çok Oscar kazanan film ve oyuncu

    MERYL STREEP - 3 ÖDÜL

    Sinema tarihinin en başarılı oyuncularından birisi olan Meryl Streep, üç kez En İyi Kadın Oyuncu dalında Oscar kazandı. Oscar kazanmasını sağlayan filmler: “Kramer vs. Kramer” (1979), “Sophie’s Choice” (1982) ve “The Iron Lady” (2011).
  • Dünyada en çok Oscar Ödülü kazanan filmler ve oyuncular! En çok Oscar kazanan film ve oyuncu

    WALTER BRENNAN - 3 ÖDÜL

    Birbirinden farklı karakterleri canlandıran usta oyuncu Walter Brennan, üç kez En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında Oscar kazandı. Oscar kazandığı filmler: “Come and Get It” (1936), “Kentucky” (1938) ve “The Westerner” (1940).
  • Dünyada en çok Oscar Ödülü kazanan filmler ve oyuncular! En çok Oscar kazanan film ve oyuncu

    INGRID BERGMAN - 3 ÖDÜL

    İsveçli güzel oyuncu Bergman, Hollywood'un altın çağındaki en önemli yıldızlarından biriydi. Üç kez En İyi Kadın Oyuncu dalında Oscar kazandı. Oscar kazandığı filmler: “Gaslight” (1944), “Anastasia” (1956) ve “Murder on the Orient Express” (1974).

    Kaynak: Oscars.org

 

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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