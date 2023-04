EN ÇOK OSCAR ÖDÜLÜ KAZANAN FİLMLER

1. THE LORD OF THE RİNG: RETURN OF THE KİNG - YÜZÜKLERİN EFENDİSİ: KRALIN DÖNÜŞÜ (2003) - IMDB: 9.0 (11 ÖDÜL)

"The Lord of the Ring: Return of the King", ünlü yazar J.R.R Tolkien'in romanından uyarlanılmış filmdir. Film, Orta Dünya'nın kurgusal versiyonunda geçer ve üç filmin son filmini Peter Jackson üstlenmiştir.

Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü; En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Uyarlama Senaryo ve En İyi Görsel Efekt dahil olmak üzere 11 dalda Oscar kazandı.