YEŞİL VE DOĞA

Doğanın simgesi olan yeşil, biliçaltında dinamik bir algı oluşturur. Gelişim, servet, şans, umut, sağlık, huzur, doğallık gibi kavramları simgeler. Genellikle iyimser duyguları çağrıştıran yeşil, organik ve doğa dostu olan markalar tarafından sıklıkla tercih edilir. Yves Rocher ve The Body Shop gibi markaların çevreye duyarlı olduğu yeşil ile vurgulanır.

Buna ek olarak Starbucks, Rolex gibi markalar da prestij algısı için yeşili kullanır.