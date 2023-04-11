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Markaların logolarının rengi tesadüf değil! Her renk özel olarak seçiliyor!

Markalar tüketicilerin algılarını yönetebilmek için birçok taktik uyguluyor. Bu taktiklerden birisi de logolar. Logoların renkleri ve biçimleri markalar tarafından özellikle seçiliyor. Peki, markalar ne amaçla hangi renkleri kullanıyor?

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  • Markaların logolarının rengi tesadüf değil! Her renk özel olarak seçiliyor!

    Markalar için en önemli şeylerden birisi adını duyurmaktır. Bu nedenle tüketcinin aklında yer edinmeye çalışırlar ve görsel olarak hitap ederler. Renkler ile algı yönetimi uygulayan markalar, davranışlar üzerindeki etkiyi inceleyerek ürünlerini güçlendirir.
  • Markaların logolarının rengi tesadüf değil! Her renk özel olarak seçiliyor!

    Sunulan vaatler ile görselliğin uyumlu olmasına özen gösterirler, tüketicinin zihninde daha sağlam bir yere sahip olmaya çalışırlar. Her rengin biliçaltında kendine özgü bir anlamı olduğunu bilen marka üreticileri bunu kullanarak pazarlama taktiği uygular. En çok kullanılan renkler ise, beyaz, siyah, kırmızı, sarı, yeşil, turuncu, mavi, mor ve kırmızıdır.
  • Markaların logolarının rengi tesadüf değil! Her renk özel olarak seçiliyor!

    BEYAZ RENK MİNAMALLİK VE SADELİĞİ SİMGELER

    Beyaz, temiz, sadelik, erdem, tarafsızlık, aydınlık, istikrar ve sadelik gibi kavramlara işaret eder. Beyaz renk logoları ön plana çıkaran markalar genellikle istikrar algısı yaratmak ister.
  • Markaların logolarının rengi tesadüf değil! Her renk özel olarak seçiliyor!

    SİYAH RENK OTORİTE DEMEKTİR

    Siyah, güç, prestij, tutku, gizem, asalet ve kontrolü simgeler. Şık ve çarpıcı bir renk olan siyah, korkusuz, cesur bir imaj oluşturur. Bu nedenle genellikle lüks, otorite sahibi markalar tarafından tercih edilir. Elit müşteri segmentini hedefleyen bu markalar genellikle siyah rengi tercih eder. Moda ve kozmetik sektöründe çok kullanılır.
  • Markaların logolarının rengi tesadüf değil! Her renk özel olarak seçiliyor!

    MOR YARATCILIK ANLAMINA GELİR

    Mor rengi, prestij, lüks, itibar, kraliyet, başarı, yaratıcılık, zenginlik, şıklık ve bilgelik gibi kavramları temsil eder.

    Lüks markalar asalet ve prestij algısı için mor rengini sıklıkla tercih eder. Instagram, Twitch ve Yahoo gibi teknoloji markaları ise yaratıcılığı yansıtmak için kullanır.
  • Markaların logolarının rengi tesadüf değil! Her renk özel olarak seçiliyor!

    MAVİ EŞİTTİR GÜVEN

    Gökyüzü ve denizin rengi olan mavi, rahatlatıcı bir etkiye sahiptir. Sakinlik, huzur, güvenirlilik, samimiyet, sadakat, bilgelik, başarı kavramalarını simgeleyen mavi rengi, temizlik, içecek ve teknoloji firmalarının birinci tercihi. 

    Koyu mavi ise finans sektöründe sıklıkla tercih edilir. Genellikle müşteriye ciddiyet, güven, başarı, kalite ve dayanıklılık empoze edilmeye çalışılır. 
  • Markaların logolarının rengi tesadüf değil! Her renk özel olarak seçiliyor!

    YEŞİL VE DOĞA

    Doğanın simgesi olan yeşil, biliçaltında dinamik bir algı oluşturur. Gelişim, servet, şans, umut, sağlık, huzur, doğallık gibi kavramları simgeler. Genellikle iyimser duyguları çağrıştıran yeşil, organik ve doğa dostu olan markalar tarafından sıklıkla tercih edilir. Yves Rocher ve The Body Shop gibi markaların çevreye duyarlı olduğu yeşil ile vurgulanır.

    Buna ek olarak Starbucks, Rolex gibi markalar da prestij algısı için yeşili kullanır.
  • Markaların logolarının rengi tesadüf değil! Her renk özel olarak seçiliyor!

    SARI ENERJİ SİMGESİ 

    Sarı, ışık, güneş, samimiyet, farkındalık, merak gibi duyguları çağrıştırır. Ek olarak sarı rengi kişiyi mutlu hisettiren bir etkiye sahiptir. Bu nedenle hem zihni uyandırdığı için hem de merak duygusunu canlandırdığı için vitrinlerde kullanılır. Fast-food restoranları iştah açması için kırmızı rengini, müşterilerin hızlı ayrılması için ise sarı rengini tercih eder.
  • Markaların logolarının rengi tesadüf değil! Her renk özel olarak seçiliyor!

    TURUNCU SICAKLIK VE COŞKU ANLAMINA GELİYOR

    Turuncu, coşku, enerji, heyecan, girişkenlik, cana yakınlık, mutluluk, iyimserlik, dışa dönüklük ve sıcaklığı yansıtıyor. Canlandırıcı bir renk olduğu için enerji ve coşkulu hissedilmesini sağlar.

    Harekete geçirici bir etkisi olduğu için markalar tarafından dürtüsel olarak alışverişi teşvik edilir. E-ticaret siteleri genellikle turuncu rengini tercih eder. 
  • Markaların logolarının rengi tesadüf değil! Her renk özel olarak seçiliyor!

    KIRMIZI ACİLİYET VE İŞTAH UYANDIRICI İSTEK UYANDIRIYOR

    Kırmızı rengi, aciliyet, önem, iştah uyandırma özelliği, sağladığı için sıklıkla tercih edilir. Dikkat çeken kırmızı, yiyecek sektöründe genellikle popülerdir. Bunun haricinde Netflix ve YouTube gibi dijital platofrmlarda ilgi çekmek için kırmızıyı tercih eder.

    Kaynak: Color Psychology

 

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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