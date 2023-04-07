1. DETERJAN VE SICAK SU

En sık kullanılan yöntemlerden birisi olan bulaşık deterjanı ile yanık lekelerini çıkarma işlemi tek başına yeterli olmayabilir. Deterjanı tencereye döktükten sonra üzerine sıcak su ekleyip ocakta biraz kaynatın. Daha sonra suyu döküp sünger yardımı ile temizleyin. Kalan lekeler için bir su bardağına karbonat ekleyip, biraz su ile bir gece bekletin. Ertesi gün yıkayın lekeler azalacaktır.