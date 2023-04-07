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Tencere dibim kara diye çöpe atmayın! Kararan tencereleri ilk günkü haline çeviren yöntem!

Çelik tencereler genellikle bir süre sonra çok kullanılmaktan dipleri kararabiliyor veya zarar görebiliyor. Dibi kararan tencereler geri dönülmez gibi düşünülse bile aslında ilk günkü haline getirmek oldukça basit. İşte, dibi kararan tencerelere uygulayabileceğiniz yöntemler...

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  • Tencere dibim kara! Kararan tencereleri ilk günkü haline çeviren yöntemi deneyin!

    1. DETERJAN VE SICAK SU

    En sık kullanılan yöntemlerden birisi olan bulaşık deterjanı ile yanık lekelerini çıkarma işlemi tek başına yeterli olmayabilir. Deterjanı tencereye döktükten sonra üzerine sıcak su ekleyip ocakta biraz kaynatın. Daha sonra suyu döküp sünger yardımı ile temizleyin. Kalan lekeler için bir su bardağına karbonat  ekleyip, biraz su ile bir gece bekletin. Ertesi gün yıkayın lekeler azalacaktır.
  • Tencere dibim kara! Kararan tencereleri ilk günkü haline çeviren yöntemi deneyin!

    2. ÇAMAŞIR DETERJANI

    Yanmış çelik tencereleri temizlemenin bir diğer yöntemi ise çamaşır deterjanı. Toz çamaşır deterjanını suya ilave edip tencerenin içerisine az bir miktar ekleyin. Ocakta kaynatın, su kaynadıktan sonra tahta kaşık yardımı ile lekeleri çıkarın. 

     
  • Tencere dibim kara! Kararan tencereleri ilk günkü haline çeviren yöntemi deneyin!

    3. LİMON VE TUZ

    Bir yemek kaşığı kristal tuz ve iki yemek kaşığı limon suyunu tencerede yarım saat bekletin. Ardından tencereyi bulaşık süngeri ile yıkayın, lekeler çıkacaktır.
  • Tencere dibim kara! Kararan tencereleri ilk günkü haline çeviren yöntemi deneyin!

    4. SİRKE VE KARBONAT

    Dibi tutan tencerenin içerisine sirke ve karbonat ekleyin. Birkaç saat beklettikten sonra içerisine su ekleyip kaynatın. Tencereyi bu şekilde bir gece bekletin. Ertesi gün yıkayın.

     
  • Tencere dibim kara! Kararan tencereleri ilk günkü haline çeviren yöntemi deneyin!

    5. BULAŞIK MAKİNESİ KAPSÜLÜ

    Tencerinin üzerine biraz su ekleyin ve içerisine bulaşık makinesi kapsülü atın, ocakta kaynatın. Kapsül tamamen çözülünceye kadar ocakta tutun. Ardından tencereyi ocaktan alın ve tahta kaşık yardımı ile lekeleri çıkarın. Tenceredeki su boşaldıktan sonra sünger yardmı ile kalan lekeleri çıkarın.

 

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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