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İtalya'daki Türk köyünü biliyor musunuz? Türk gelenekleri ile yaşıyorlar!

İtalya ve Avusturya sınırında yer alan Moena köyü, Alp dağlarının ücra kıyılarında yer alıyor. İtalya'nın Tarento bölgesinde yer alan Moena köyü 323 yıldan fazla bir süredir Türk kültürü ile tanınıyor.

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  • İtalya'daki Türk köyünü biliyor musunuz? Türk gelenekleri ile yaşıyorlar!

    YENİÇERİ ASKERİNİN İTALYA YOLCULUĞU

    İtalya'daki Moena köyünün Türkleri bu kadar benimsemesinin hikayesi ise 323 yıl öncesine dayanıyor. II. Viyana kuşatması sonrası Osmanlı askerlerinden biri, İtalya'daki bu küçük kasabaya sığınır. 
  • İtalya'daki Türk köyünü biliyor musunuz? Türk gelenekleri ile yaşıyorlar!

    Ölmek üzere olan Yeniçeriyi, köylüler tedavi eder. Yeniçeri iyileştikten sonra köyden bir kızla evlenir ve kasabalı Yençeriye 'El Turco' adını verir. 
  • İtalya'daki Türk köyünü biliyor musunuz? Türk gelenekleri ile yaşıyorlar!

    HALKI KORUR VE SAVAŞMAYI ÖĞRETİR

    Asker o döndemde dukalığın halktan istediği haksız vergilere karşı köyü ayaklandırır ve korur. Bunun üzerine köy 'El Turco'yu daha çok sever Türk gelenekleri ölümünden sonra bile yaşatılır.
  • İtalya'daki Türk köyünü biliyor musunuz? Türk gelenekleri ile yaşıyorlar!

    El Turco olarak bahsedilen Yeniçerinin asıl adı ise Hasan'dır. Olaylar Orhan Yeniaras'ın 'El Turco' adlı romanında anlatılır. Yeniçeri zamanla halka savaşmayı dahi öğretir.

    Ok ve yay yapımı gibi silahların tekniği hakkında bilgi verir. Moenalılar 'El Turco'ya minnet duyarlar çünkü özgürlük ve kahramanlık kavramlarını bensimsemelerine yardımcı olmuştur.
  • İtalya'daki Türk köyünü biliyor musunuz? Türk gelenekleri ile yaşıyorlar!

    TÜRK GÜNÜ FESTİVALİ YAPILIYOR

    El Turco'nun ölümünden bugüne Moena köyüne halk La Turchia ya da Rione Turchia'da diyor Ayrıca festivaller de yapılıyor. Türk günü festivali Ağustos ayında iki gün sürüyor.
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