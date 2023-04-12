El Turco olarak bahsedilen Yeniçerinin asıl adı ise Hasan'dır. Olaylar Orhan Yeniaras'ın 'El Turco' adlı romanında anlatılır. Yeniçeri zamanla halka savaşmayı dahi öğretir.

Ok ve yay yapımı gibi silahların tekniği hakkında bilgi verir. Moenalılar 'El Turco'ya minnet duyarlar çünkü özgürlük ve kahramanlık kavramlarını bensimsemelerine yardımcı olmuştur.