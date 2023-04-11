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Türkiye'ye isimlerini duyurmadan önce ünlü isimlerin yaptığı eski meslekler!

Türkiye'ye ve dünyaya adını duyurmayı başarmış birçok yerli ünlü, tanınmadan önce farklı meslekler yapıyordu. İşte, ünlülerin geçmişte yaptıkları eski meslekleri...

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  • Türkiye'ye isimlerini duyurmadan önce ünlü isimlerin yaptığı eski meslekler!

    DEMET AKALIN

    Ünlü şarkıcı Demet Akalın, pop müziğe geçiş yapmadan önce mankenlik yapıyordu. Mankenlik ile beraber şarkı söylemeye başlayan Akalın, başarısı ile beraber kariyerine müzikle devam etti.
  • Türkiye'ye isimlerini duyurmadan önce ünlü isimlerin yaptığı eski meslekler!

    İBRAHİM TATLISES

    İbrahim Tatlıses oyunculuk, müzisyenlik, söz yazarı ve programcı mesleklerine geçiş yapmadan önce, inşaatlarda soğuk demir ustası olarak çalıştı.

     
  • Türkiye'ye isimlerini duyurmadan önce ünlü isimlerin yaptığı eski meslekler!

    HÜLYA KOÇYİĞİT

    Usta oyuncu Hülya Koçyiğit, Ankara Konservatuarı oyunculuk ve bale bölümünü tamamladı. 1991 yılında ise Devlet Snatçısı seçildi. 1991 - 1992'de kurucusu olduğu SO-DER'e baikan seçildi ve halen yönetim kurulunda görev alıyor.
  • Türkiye'ye isimlerini duyurmadan önce ünlü isimlerin yaptığı eski meslekler!

    MAHMUT TUNCER

    Küçük yaşlardan itibaren futbolla ilgilenen Mahmut Tuncer, Urfaspor'da profesyonel futbol oynamıştır.
  • Türkiye'ye isimlerini duyurmadan önce ünlü isimlerin yaptığı eski meslekler!

    CAN YAMAN

    İtalyan lisesinden birincilik ile mezun olan Can Yaman, Yeditepe Üniversite Hukuk Bölümü okudu ve dereceyle mezun oldu. Mezun olduktan sonra zorunlu staj için boyunca PriceWaterhouseCoopers adındaki dünyaca ünlü firmada 6 ay avutkatlık stajı gördü.
  • Türkiye'ye isimlerini duyurmadan önce ünlü isimlerin yaptığı eski meslekler!

    HALİL ERGÜN

    Halil Ergün, İznik'te kendilerine ait olan tarlada çiftçilik yapmıştır ardından Halk Oyuncuları'nda Teneke adlı oyunla profesyonel oldu.
  • Türkiye'ye isimlerini duyurmadan önce ünlü isimlerin yaptığı eski meslekler!

    LEVENT ÜLGEN

    ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü'nü bitiren Levent Ülgen, daha sonra Hacettepe Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümü'nü bitirdi.
  • Türkiye'ye isimlerini duyurmadan önce ünlü isimlerin yaptığı eski meslekler!

    BUĞRA GÜLSOY

    Doğu Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nden 2004 yılında mezun olan Buğra Gülsoy, Kıbrıs'ta bulunduğu süre içinde Kıbrıs Devlet Tiyatrosu'nda çeşitli roller alarak oyunculuk hayatına adım attı.
  • Türkiye'ye isimlerini duyurmadan önce ünlü isimlerin yaptığı eski meslekler!

    RAFET EL ROMAN

    Birinci sınıftan itibaren Almanya'ya giden Rafet El Roman, öğrenimi orada tamamladı ve on altı yaşında beste yapmaya başladı. Ünlü olmadan önce İslam Kültür Merkezi'nde Kuran derslerine gitti ve sesi güzel olduğu için ilahiler ile ezanlar okudu. Bu nedenle yakın çevreşinde kendisine "Müezzin Rafet" olarak hitap edilirdi.
  • Türkiye'ye isimlerini duyurmadan önce ünlü isimlerin yaptığı eski meslekler!

    YAŞAR

    Ünlü müzisyen Yaşar, besteleri ile tanınmadan önce turist rehberliği yapıyordu.
  • Türkiye'ye isimlerini duyurmadan önce ünlü isimlerin yaptığı eski meslekler!

    FERDİ TAYFUR

    Ferdi tayfur bir dönemler tekrar Adana'ya dönerek çiftlikte traktör şöforlüğü yapmıştır.
  • Türkiye'ye isimlerini duyurmadan önce ünlü isimlerin yaptığı eski meslekler!

    TUBA BÜYÜKÜSTÜN

    Güzel oyuncu bir zamanlar dekor ve sahne tasarımcılığı yapmıştır.
  • Türkiye'ye isimlerini duyurmadan önce ünlü isimlerin yaptığı eski meslekler!

    ELÇİN SANGU

    Oyunculuk kariyerine başlamadan önce Mersin Üniversitesi'nde Opera bölümü okudu.
  • Türkiye'ye isimlerini duyurmadan önce ünlü isimlerin yaptığı eski meslekler!

    BARIŞ ARDUÇ

    Ünlü olmadan önce Arduç, 8 yıl boyunca cankurtaranlık yapmıştır. 
  • Türkiye'ye isimlerini duyurmadan önce ünlü isimlerin yaptığı eski meslekler!

    CANDAN ERÇETİN

    İstanbul Üniversitesi Klasik Arkeoloji Bölümü mezunu olan Candan Erçetin'in bir diğer mesleği ise müzik öğretmenliğidir.
  • Türkiye'ye isimlerini duyurmadan önce ünlü isimlerin yaptığı eski meslekler!

    CÜNEYT ARKIN

    Usta oyuncu Cüneyt Arkın askerliğini bitirdikten sonra Adana civarında doktorluk yapmıştır. 1963 yılında ise Artist dergisi yarışmasında birinci oldu ve oyunculuk kariyeri başladı.
  • Türkiye'ye isimlerini duyurmadan önce ünlü isimlerin yaptığı eski meslekler!

    SERDAR ORTAÇ

    Haydarpaşa Endüstri Meslek Lisesi'nde torna-tesviye eğitimi alan Serdar Ortaç, bir dönem plastik kalıpçısı olan babasının yanında torna tezgahtarlığı yaptı.
  • Türkiye'ye isimlerini duyurmadan önce ünlü isimlerin yaptığı eski meslekler!

    HANDE YENER

    Hülya Avşar tarafından keşfedilmeden önce ünlü müzisyen Hande Yener, tezgahtarlık yapıyordu.
  • Türkiye'ye isimlerini duyurmadan önce ünlü isimlerin yaptığı eski meslekler!

    BURAK ÖZÇİVİT

    Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde fotoğrafçılık eğitimi alan Özçivit, Best Model yarışmasının ardından oyunculuk kariyerinde ilerledi.
  • Türkiye'ye isimlerini duyurmadan önce ünlü isimlerin yaptığı eski meslekler!

    CANAN ERGÜDER

    Mezun olduktan sonra garsonluk ve tiyatroculuk yaparak oyunculuk kariyerinde adım adım ilerlemiştir.
  • Türkiye'ye isimlerini duyurmadan önce ünlü isimlerin yaptığı eski meslekler!

    KIVANÇ TATLITUĞ

    Oyunculuktan önce basketbolla ilgilenen Kıvanç Tatlıtuğ, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta oynamıştır. Sakatlanıp spora veda eden başarılı oyuncu kariyerini aktörlük ile devam ettirdi.
  • Türkiye'ye isimlerini duyurmadan önce ünlü isimlerin yaptığı eski meslekler!

    ŞENER ŞEN

    26 Aralık 1941 yılında marangozluk yapan usta oyuncu Şener Şen, oğlu Ali Şen doğduktan sonra Lüleburgaz'daki Kepirtepe Köy Enstitüsünden mezun oldu ve Kocaeli'ne öğretmen olarak atandı. Sanat hayatına ise İstanbul Belediye Şehir Tiyatrolarında başladı.
  • Türkiye'ye isimlerini duyurmadan önce ünlü isimlerin yaptığı eski meslekler!

    MABEL MATİZ

    Ünlü müzisyen Mabel Matiz'in asıl mesleği diş hekimliğidir. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden mezun olan Matiz, ilerleyen dönemlerde sanata yöneldi.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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