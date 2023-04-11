RAFET EL ROMAN

Birinci sınıftan itibaren Almanya'ya giden Rafet El Roman, öğrenimi orada tamamladı ve on altı yaşında beste yapmaya başladı. Ünlü olmadan önce İslam Kültür Merkezi'nde Kuran derslerine gitti ve sesi güzel olduğu için ilahiler ile ezanlar okudu. Bu nedenle yakın çevreşinde kendisine "Müezzin Rafet" olarak hitap edilirdi.