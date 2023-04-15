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Gün içerisinde yanlış yapılan 9 alışkanlık! Sürekli yapıyoruz ama aslında zararlı...

Günlük hayatta yaptığımız aktiviteler doğru sanılarak dolaylı yoldan sağlımıza zarar verebilir. En basit örnek ile ellerimizi yıkarken veya dişimizi fırçalarken yaptığımız hatalar sonucunda istemediğimiz sağlık sorunları ile karşılaşabiliriz. İşte, günlük hayatta doğru bildiğimiz yanlış alışkanlıklar...

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  • Gün içerisinde yanlış yapılan 9 alışkanlık! Sürekli yapıyoruz aslında zararlı...

    1. SÜREKLİ AYNI SABUN KABINI KULLANMAK

    Sabun birçok şeyi temizler, ancak sabun kabınızı uzun süre değiştirmemek veya yere düştüyse yıkamadan kullanmak sabununuzu virüs ve bakterilere maruz bırakabilir. Sabun kabını sık sık durulmayı unutmayın.

     
  • Gün içerisinde yanlış yapılan 9 alışkanlık! Sürekli yapıyoruz aslında zararlı...

    2. SAKLAMA KAPLARI

    Saklama kaplarına konulan yiyecekler unutulduğu için küflenebilir. Küfleri uzun süre solursanız vücudunuza zarar verebilir. Bazıları alerjik reaksiyona ve solunum problerine neden olabilir hatta zehirlenmelere kadar yol açar. Eğer saklama kabına koyduğunuz bir yemek küflendiyse, solumamak için maske takın ve iyice kabı dezenfekte edin.

     
  • Gün içerisinde yanlış yapılan 9 alışkanlık! Sürekli yapıyoruz aslında zararlı...

    3. MARKETLERDEN DOĞRANMIŞ HAZIR MEYVE ALMAK

    Kolaylık olması için marketlerdeki hazır doğranmış meyveler tercih edilebiliyor. Ancak meyvelerin son kullanma tarihine ve hijyen kurallarına dikkat etmeniz gerekir. Çok nadir de olsa meyvelerde Salmonella, E.coli ve diğer bakteriler kabukları olmadığı için daha hızlı üreyebilir.

     
  • Gün içerisinde yanlış yapılan 9 alışkanlık! Sürekli yapıyoruz aslında zararlı...

    4. MISIRI MİKRODALGADA PATLATMAK

    Mikrodalgada patlatılan mısırın solunum yollarına zarar verdiği kanıtlandı. Bunun nedeni ise mısırların Diasetil isimli bir madde içermesi. Bu madde yüzünden hastalananlar genellikle mısır fabrikasında çalışanlar oluyor. 

     
  • Gün içerisinde yanlış yapılan 9 alışkanlık! Sürekli yapıyoruz aslında zararlı...

    5. DAR PANTALON

    Fazla dar pantalon giymek, gastrointestinal rahatsızlıkları daha da kötüleştirebilir. Dar giysiler bağırsaklara ve mideye baskı yapar. Hatta bazı durumlarda mantar enfeksiyonu ve sinir sıkışmasına neden olur. Eğer giysi vücudunuzda iz bırakıyorsa sıkı demektir.

     
  • Gün içerisinde yanlış yapılan 9 alışkanlık! Sürekli yapıyoruz aslında zararlı...

    6. FAZLA OLGUN PATATES

    Patates, potasyum ve diğer temel besinler açısından yüksektir. Ancak çok beklemiş bir patates ışığa fazla maruz kalırsa solanin toksini geliştirir. Bu toksin, patatesin kabuğunun ve içinin yeşile dönmesine neden olur. Yeşil bir patates yerseniz karın ağrısı, kusma ve ateş gibi rahatsızlıklar yaşabilirsiniz. Çok nadir felce bile neden olabilir.

     
  • Gün içerisinde yanlış yapılan 9 alışkanlık! Sürekli yapıyoruz aslında zararlı...

    7. MUSLUK

    Her gün uyanmak için musluktan akan suyu kullanırız. Ancak fark etmeden cildinize zarar veriyor olabilirsiniz. Yüzün normal pH seviyesi 4,7 civarındadır. Musluk sularının pH'ı ise 5'in üzerine çıkabilir. Ayrıca suyun içerisinde bulunan kalsiyum, magnezyum ve demir gibi sert metaller de sivilce ve kuruluğa neden olabilir.

     
  • Gün içerisinde yanlış yapılan 9 alışkanlık! Sürekli yapıyoruz aslında zararlı...

    8. PİRİNÇ

    Pirinç genellikle toprakta bulunur ve Bacillus cereus gibi tehlikeli bir bakteri içerebilir. Ancak bu bakteri sıcak ortamda üreyemez, bu nedenle taze pişmiş pilav sorun çıkarmaz. Yine de pilavı tüketirken bayatlamamasına dikkat edin.

     
  • Gün içerisinde yanlış yapılan 9 alışkanlık! Sürekli yapıyoruz aslında zararlı...

    9. YEMEKTEN HEMEN SONRA DİŞ FIRÇALAMAK

    Diş hekimlerine göre yemekten hemen sonra dişleri fırçalamak diş minelerine zarar verebilir. Yemek yedikten sonra en az 30 dakika beklenmeli ve bir bardak su içmek diş sağlığına daha yararlı. Ancak aksini savunan görüşler de var.

 

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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