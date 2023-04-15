6. FAZLA OLGUN PATATES

Patates, potasyum ve diğer temel besinler açısından yüksektir. Ancak çok beklemiş bir patates ışığa fazla maruz kalırsa solanin toksini geliştirir. Bu toksin, patatesin kabuğunun ve içinin yeşile dönmesine neden olur. Yeşil bir patates yerseniz karın ağrısı, kusma ve ateş gibi rahatsızlıklar yaşabilirsiniz. Çok nadir felce bile neden olabilir.